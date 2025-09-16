Бяла акула разкъса мъртъв кит пред погледа на туристи (ВИДЕО)

Туристи видяха голяма бяла акула да се храни във водите на канадската провинция Нова Скотия с плътта на мъртъв кит, съобщава Global News.

Туристически кораб излязъл в морето, за да търси труп на кит, който, както капитанът разбрал, наскоро бил забелязан близо до брега. След като стигнали до точното място, туристите осъзнали, че са били изпреварени. Голяма бяла акула плувала около кита и поглъщала плътта му. Този момент бил заснет на видео.

Помощник-капитанът Аманда Крокър каза, че това е първият път, когато вижда нещо подобно от 30 години работа. Според нея тези акули почти никога не се появяват близо до повърхността, така че виждането им в дивата природа е рядкост.