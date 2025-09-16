Новини
Любопитно »
Бяла акула разкъса мъртъв кит пред погледа на туристи (ВИДЕО)

Бяла акула разкъса мъртъв кит пред погледа на туристи (ВИДЕО)

16 Септември, 2025 17:31 737 2

  • бяла акула-
  • разкъса-
  • мъртъв кит-
  • туристи

Помощник-капитанът Аманда Крокър каза, че това е първият път, когато вижда нещо подобно от 30 години работа

Бяла акула разкъса мъртъв кит пред погледа на туристи (ВИДЕО) - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Туристи видяха голяма бяла акула да се храни във водите на канадската провинция Нова Скотия с плътта на мъртъв кит, съобщава Global News.

Туристически кораб излязъл в морето, за да търси труп на кит, който, както капитанът разбрал, наскоро бил забелязан близо до брега. След като стигнали до точното място, туристите осъзнали, че са били изпреварени. Голяма бяла акула плувала около кита и поглъщала плътта му. Този момент бил заснет на видео.

Помощник-капитанът Аманда Крокър каза, че това е първият път, когато вижда нещо подобно от 30 години работа. Според нея тези акули почти никога не се появяват близо до повърхността, така че виждането им в дивата природа е рядкост.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ганю

    3 3 Отговор
    само за 6 дена е помислил за всичко
    какъв интелект
    санитарят в морето за да няма пандемии и зарази
    но и от сърфисти не се отказва хем са по сочни тези по наглите и по живи
    а явно и вкусни.
    засега е със дъртия кит ......

    17:44 16.09.2025

  • 2 Ами да, те

    1 0 Отговор
    така правят акулите...

    18:16 16.09.2025