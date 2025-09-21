Новини
Любопитно »
Почивките в Турция поскъпнаха: Туристите плащат десетки евро за обикновена вечеря

Почивките в Турция поскъпнаха: Туристите плащат десетки евро за обикновена вечеря

21 Септември, 2025 09:16 1 499 20

  • турция-
  • туристи-
  • скъпи-
  • високи цени-
  • икономическа криза

Високите цени и икономическата криза прогонват туристите

Почивките в Турция поскъпнаха: Туристите плащат десетки евро за обикновена вечеря - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турция вече не е номер едно: страната губи своята конкурентоспособност в туризма. Цените на почивките растат, а броят на туристите спада. И гостите от България са по-малко, съобщи Deutsche Welle, предава Vesti.bg.

Спад в летния сезон

През този сезон бизнесът с лятото, слънцето и плажа не върви добре. През юли, когато традиционно пристигат най-много посетители, броят на туристите е намалял с 5%. Платежоспособните германци и британци са предпочели други дестинации или са останали у дома.

Според германския вестник Франкфуртер Алгемайне Цайтунг това може да има неприятни последствия не само за туризма, но и за цялата икономика на страната.

Конкуренция и поскъпване

Още миналата година Турция изостана в ценовата конкуренция с други утвърдени дестинации. Десетки хиляди турци дори избраха гръцките острови вместо родните курорти.

Инфлацията от 33,5%, високите лихви и обезценяването на турската лира отслабват не само туризма, но и експортната индустрия.

Икономически натиск върху туризма

Асоциацията на туристическите агенции в Измир посочва, че икономическата ситуация е основната причина за проблемите. Въпреки лекото забавяне на ръста, цените в сектора са се повишили с близо 50% – най-ниското увеличение от 2022 г., но все пак високо.

Туризмът е ключов отрасъл за Турция – той генерира около 10% от БВП и осигурява работа на 5% от населението.

През юли страната е приела близо 7 милиона туристи. Най-много са били германците (981 000), следвани от руснаците (954 000), британците (597 000), поляците (329 000) и холандците (260 000). Въпреки това броят на влизанията в страната намалява за трети пореден месец.

През първата половина на 2023 г. чуждестранните туристи са били с около 600 000 по-малко в сравнение със същия период на миналата година. За да се достигне целта от 65 милиона посетители за годината, ще е необходимо почти чудо, отбелязва ФАЦ.

Високи цени и недоволни туристи

Като основна причина за спада се посочват прекалено високите цени – особено в ресторантите. Агенция Блумбърг цитира туристически мениджър от Мармарис:

„Когато посетителите трябва да платят 35 долара за няколко кюфтета или 20 долара за пица, това се отразява на цялата индустрия, дори на самата страна.“

Средната цена за полет, настаняване и трансфер от летището до хотела в момента е около 1200 евро на човек за 9-дневен престой. При средна заетост от 2,2 души на стая това означава разход от 2600 евро.

Скъп „ол инклузив“ и конкуренция

Управителят на туроператора Бентур Денис Угур смята, че Турция е станала жертва на собствения си успех: гостите са привикнали към разкошен „ол инклузив“, който вече не може да бъде предложен на приемливи цени.

Като други причини се посочват жегите през юли и август, които карат туристите да предпочитат пътувания през пролетта и есента, както и глобалното икономическо забавяне и геополитическата несигурност.

Междувременно Гърция и Испания предлагат по-ниски цени, а Египет се очертава като силен конкурент – там разходите за труд са на нивото от преди 10 години в Турция, а качеството на храната и обслужването бързо догонва турското, казва Угур.

Искаш ли за това заглавие да предложа вариант в стила на първото ти искане — по-живо и атрактивно, например „Турция вече не е рай за туристите: цените плашат, гостите намаляват“?


Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    13 2 Отговор
    пълни глупости и лъжи пет нощувки закуски и вечери 890лв. за двама пет звезден хотел

    09:19 21.09.2025

  • 2 Баце ЕООД

    15 1 Отговор
    Вв България да не е по добре..? Или в редакцията сте просто кухи лейки?!

    09:20 21.09.2025

  • 3 бай Бай

    13 1 Отговор
    И как точно инфлацията отслабвала туризма?
    Това е за Нобелова награда.
    Няма да казвам по какво.

    09:20 21.09.2025

  • 4 Пич

    9 2 Отговор
    Повечето българи не стават за туристи защото се изживяват като мигранти ! Освен че са бедни са и стиснати , и единствено критерия им е да не се минат !!! После реват !!!

    09:22 21.09.2025

  • 5 надарена кака

    3 2 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    Коментиран от #8

    09:25 21.09.2025

  • 6 тъйтъй

    2 2 Отговор
    И черпят туристите с фалшив алкохолза да ги редуцират още?

    09:27 21.09.2025

  • 7 Порно

    6 1 Отговор
    В Египет храната не струва. По добър, а и по евтин вариант е Тунис. Турците са жертва на собственото си самочувствие, решиха че са върха. По аналогия - Пежо решили да се позиционират в луксозния клас, смях. В масовия клас сте, там се старайте.

    09:30 21.09.2025

  • 8 Аз като

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "надарена кака":

    Ги скина и ще те взема ол-инклузив.

    09:35 21.09.2025

  • 9 Повечето е лъжа

    9 0 Отговор
    В Турция от 2 години цените са като при нас, но предлаганото качество е по-високо. Статията от "вкиснато зеле" е тенденциозна. Десетки евраци се дават навсякъде, да не кажа стотици.

    Коментиран от #12

    09:39 21.09.2025

  • 10 фен

    4 0 Отговор
    Това е причината да се въздържам от пътувания. Имам високи изисквания към храната, разглезен съм от домашната ни кухня, над 15 вида супи, всички видове меса, над 20 вида десерти. Това лято бяхме на къща в едно красиво, изоставено село. Природа, въздух, рекички, тъкмо за мен. Носех такъми и капани. Две нощи обаче, към 2 ч., някакви селяни от съседство ни дигаха по тревога с чалга и прочее дандании. Наложи се полиция. Обичам да ям, да пия, да спя спокойно. Като ще се разочаровам, що да троша кинти на вятъра.

    09:46 21.09.2025

  • 11 Нищо им няма

    0 2 Отговор
    просто се върнаха на мястото, което им се полага.

    09:54 21.09.2025

  • 12 ИСТИНАТА Е ЧЕ ЕВРОТО Е ОБЕЗЦЕНЕНО

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Повечето е лъжа":

    И ФАЛИРАЩО. СЪЩО КАТО ТУКА БАНИЧКИТЕ ОТ 1 ЛВ НА ТРИ ЛЕВА......ШОТО ЛЕВА Е ВЪРЗАН ЗА ЕВРОТО А ТО ПОТЪВА..

    09:55 21.09.2025

  • 13 Пешо

    4 1 Отговор
    5 века под робство и сега ще ходя да им пълня гушите - никога. Светът свършва на турската граница. Надолу не стъпвам по никакъв повод и без пари да е.

    10:11 21.09.2025

  • 14 СЗО

    2 0 Отговор
    Ами германците да правят като Българите. Нашите вдигат цените, за да можем като отидем в Турция да не чувстваме че е скъпо

    10:11 21.09.2025

  • 15 бездарна журналя

    4 0 Отговор
    Искаш ли за това заглавие да предложа вариант в стила на първото ти искане — по-живо и атрактивно, например „Турция вече не е рай за туристите: цените плашат, гостите намаляват“?

    Коментиран от #18

    10:12 21.09.2025

  • 16 Бейрелейби

    1 0 Отговор
    В ЕГИПЕТ Шарм Ел Шейх е супер яко евтиния и красота
    Зимата е 23 градуса водата 21 градуса
    хотел на 300 метра от плажа Закуска,Вечеря нощувка -25 $ хотел 3 звезди с огромен басейн ,2 бр джакузита за по 10души ,изобилие от палми и цветя,бусове до плажа и центъра
    Полети с ТУРСКАТА Пегасус 125€ в 2те посоки Дофия-Истанбул -Шарм ел Шейкх
    10 дена 375$-400$ на човек с закуска и вечеря.

    10$ 2часа с АТВ в Пустинята
    24$-Дайв труп с кораб и хмуркане с инструкор (или шнорхели БГ)6 часа
    Лукс Автобус Шарм Ел Шейх -Кайро 700 км 7$ за 8 часа 1 посока през Пустиня ,Синай и изкъртващи гледки планини
    Най-скъпото нещо е вътрешен полет Кайро-Шарм 130 $ еднопосочно

    10:55 21.09.2025

  • 17 Ердоган

    2 1 Отговор
    Слава на руските туристи.

    10:57 21.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Милен главния редактор

    1 0 Отговор
    Пиши там нещо, каквото ще да е и идвай в кабинета ми

    11:01 21.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.