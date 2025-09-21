Почивките в Турция поскъпнаха: Туристите плащат десетки евро за обикновена вечеря

Турция вече не е номер едно: страната губи своята конкурентоспособност в туризма. Цените на почивките растат, а броят на туристите спада. И гостите от България са по-малко, съобщи Deutsche Welle, предава Vesti.bg.
Спад в летния сезон
През този сезон бизнесът с лятото, слънцето и плажа не върви добре. През юли, когато традиционно пристигат най-много посетители, броят на туристите е намалял с 5%. Платежоспособните германци и британци са предпочели други дестинации или са останали у дома.
Според германския вестник Франкфуртер Алгемайне Цайтунг това може да има неприятни последствия не само за туризма, но и за цялата икономика на страната.
Конкуренция и поскъпване
Още миналата година Турция изостана в ценовата конкуренция с други утвърдени дестинации. Десетки хиляди турци дори избраха гръцките острови вместо родните курорти.
Инфлацията от 33,5%, високите лихви и обезценяването на турската лира отслабват не само туризма, но и експортната индустрия.
Икономически натиск върху туризма
Асоциацията на туристическите агенции в Измир посочва, че икономическата ситуация е основната причина за проблемите. Въпреки лекото забавяне на ръста, цените в сектора са се повишили с близо 50% – най-ниското увеличение от 2022 г., но все пак високо.
Туризмът е ключов отрасъл за Турция – той генерира около 10% от БВП и осигурява работа на 5% от населението.
През юли страната е приела близо 7 милиона туристи. Най-много са били германците (981 000), следвани от руснаците (954 000), британците (597 000), поляците (329 000) и холандците (260 000). Въпреки това броят на влизанията в страната намалява за трети пореден месец.
През първата половина на 2023 г. чуждестранните туристи са били с около 600 000 по-малко в сравнение със същия период на миналата година. За да се достигне целта от 65 милиона посетители за годината, ще е необходимо почти чудо, отбелязва ФАЦ.
Високи цени и недоволни туристи
Като основна причина за спада се посочват прекалено високите цени – особено в ресторантите. Агенция Блумбърг цитира туристически мениджър от Мармарис:
„Когато посетителите трябва да платят 35 долара за няколко кюфтета или 20 долара за пица, това се отразява на цялата индустрия, дори на самата страна.“
Средната цена за полет, настаняване и трансфер от летището до хотела в момента е около 1200 евро на човек за 9-дневен престой. При средна заетост от 2,2 души на стая това означава разход от 2600 евро.
Скъп „ол инклузив“ и конкуренция
Управителят на туроператора Бентур Денис Угур смята, че Турция е станала жертва на собствения си успех: гостите са привикнали към разкошен „ол инклузив“, който вече не може да бъде предложен на приемливи цени.
Като други причини се посочват жегите през юли и август, които карат туристите да предпочитат пътувания през пролетта и есента, както и глобалното икономическо забавяне и геополитическата несигурност.
Междувременно Гърция и Испания предлагат по-ниски цени, а Египет се очертава като силен конкурент – там разходите за труд са на нивото от преди 10 години в Турция, а качеството на храната и обслужването бързо догонва турското, казва Угур.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пешо
09:19 21.09.2025
2 Баце ЕООД
09:20 21.09.2025
3 бай Бай
Това е за Нобелова награда.
Няма да казвам по какво.
09:20 21.09.2025
4 Пич
09:22 21.09.2025
5 надарена кака
Коментиран от #8
09:25 21.09.2025
6 тъйтъй
09:27 21.09.2025
7 Порно
09:30 21.09.2025
8 Аз като
До коментар #5 от "надарена кака":Ги скина и ще те взема ол-инклузив.
09:35 21.09.2025
9 Повечето е лъжа
Коментиран от #12
09:39 21.09.2025
10 фен
09:46 21.09.2025
11 Нищо им няма
09:54 21.09.2025
12 ИСТИНАТА Е ЧЕ ЕВРОТО Е ОБЕЗЦЕНЕНО
До коментар #9 от "Повечето е лъжа":И ФАЛИРАЩО. СЪЩО КАТО ТУКА БАНИЧКИТЕ ОТ 1 ЛВ НА ТРИ ЛЕВА......ШОТО ЛЕВА Е ВЪРЗАН ЗА ЕВРОТО А ТО ПОТЪВА..
09:55 21.09.2025
13 Пешо
10:11 21.09.2025
14 СЗО
10:11 21.09.2025
15 бездарна журналя
Коментиран от #18
10:12 21.09.2025
16 Бейрелейби
Зимата е 23 градуса водата 21 градуса
хотел на 300 метра от плажа Закуска,Вечеря нощувка -25 $ хотел 3 звезди с огромен басейн ,2 бр джакузита за по 10души ,изобилие от палми и цветя,бусове до плажа и центъра
Полети с ТУРСКАТА Пегасус 125€ в 2те посоки Дофия-Истанбул -Шарм ел Шейкх
10 дена 375$-400$ на човек с закуска и вечеря.
10$ 2часа с АТВ в Пустинята
24$-Дайв труп с кораб и хмуркане с инструкор (или шнорхели БГ)6 часа
Лукс Автобус Шарм Ел Шейх -Кайро 700 км 7$ за 8 часа 1 посока през Пустиня ,Синай и изкъртващи гледки планини
Най-скъпото нещо е вътрешен полет Кайро-Шарм 130 $ еднопосочно
10:55 21.09.2025
17 Ердоган
10:57 21.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Милен главния редактор
11:01 21.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.