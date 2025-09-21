Почивките в Турция поскъпнаха: Туристите плащат десетки евро за обикновена вечеря

Турция вече не е номер едно: страната губи своята конкурентоспособност в туризма. Цените на почивките растат, а броят на туристите спада. И гостите от България са по-малко, съобщи Deutsche Welle, предава Vesti.bg.

Спад в летния сезон

През този сезон бизнесът с лятото, слънцето и плажа не върви добре. През юли, когато традиционно пристигат най-много посетители, броят на туристите е намалял с 5%. Платежоспособните германци и британци са предпочели други дестинации или са останали у дома.

Според германския вестник Франкфуртер Алгемайне Цайтунг това може да има неприятни последствия не само за туризма, но и за цялата икономика на страната.

Конкуренция и поскъпване

Още миналата година Турция изостана в ценовата конкуренция с други утвърдени дестинации. Десетки хиляди турци дори избраха гръцките острови вместо родните курорти.

Инфлацията от 33,5%, високите лихви и обезценяването на турската лира отслабват не само туризма, но и експортната индустрия.

Икономически натиск върху туризма

Асоциацията на туристическите агенции в Измир посочва, че икономическата ситуация е основната причина за проблемите. Въпреки лекото забавяне на ръста, цените в сектора са се повишили с близо 50% – най-ниското увеличение от 2022 г., но все пак високо.

Туризмът е ключов отрасъл за Турция – той генерира около 10% от БВП и осигурява работа на 5% от населението.

През юли страната е приела близо 7 милиона туристи. Най-много са били германците (981 000), следвани от руснаците (954 000), британците (597 000), поляците (329 000) и холандците (260 000). Въпреки това броят на влизанията в страната намалява за трети пореден месец.

През първата половина на 2023 г. чуждестранните туристи са били с около 600 000 по-малко в сравнение със същия период на миналата година. За да се достигне целта от 65 милиона посетители за годината, ще е необходимо почти чудо, отбелязва ФАЦ.

Високи цени и недоволни туристи

Като основна причина за спада се посочват прекалено високите цени – особено в ресторантите. Агенция Блумбърг цитира туристически мениджър от Мармарис:

„Когато посетителите трябва да платят 35 долара за няколко кюфтета или 20 долара за пица, това се отразява на цялата индустрия, дори на самата страна.“

Средната цена за полет, настаняване и трансфер от летището до хотела в момента е около 1200 евро на човек за 9-дневен престой. При средна заетост от 2,2 души на стая това означава разход от 2600 евро.

Скъп „ол инклузив“ и конкуренция

Управителят на туроператора Бентур Денис Угур смята, че Турция е станала жертва на собствения си успех: гостите са привикнали към разкошен „ол инклузив“, който вече не може да бъде предложен на приемливи цени.

Като други причини се посочват жегите през юли и август, които карат туристите да предпочитат пътувания през пролетта и есента, както и глобалното икономическо забавяне и геополитическата несигурност.

Междувременно Гърция и Испания предлагат по-ниски цени, а Египет се очертава като силен конкурент – там разходите за труд са на нивото от преди 10 години в Турция, а качеството на храната и обслужването бързо догонва турското, казва Угур.

