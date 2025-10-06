Новини
Любопитно »
Пияни туристи капят като круши от балконите в Тайланд

Пияни туристи капят като круши от балконите в Тайланд

6 Октомври, 2025 11:45 1 741 10

  • пияни-
  • туристи-
  • тайланд-
  • падат-
  • балкони

Рускиня и англичанин са пострадали в последните случаи, но са оцелели

Пияни туристи капят като круши от балконите в Тайланд - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руска туристка падна от балкон по време на почивка в Патая, Тайланд, пише Telegram канала Shot.

Според източника, 40-годишната жена е празнувала, когато в нетрезво състояние е излязла на балкона да пуши, но е паднала през парапета и се е приземила по гръб върху бетонните плочи. Рускинята е получила сериозни наранявания. Пристигналите парамедици са оказали спешна помощ на туристката, която впоследствие е била хоспитализирана.

Също в Тайланд пиян британски турист паднал от балкон на хотел и се размазал в тавана на близко кафене. Според очевидци, мъжът е излъчвал миризма, подобна на спукана канализационна тръба. Туристът е намерен в безсъзнание, но не е сериозно ранен. Той е откаран в местна болница за лечение и наблюдение.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хипотетично

    5 9 Отговор
    падането от балкон е пандемия за неудобните руснаци по света.

    11:47 06.10.2025

  • 2 Ааа...

    6 3 Отговор
    И тайландките така. Канят те за секс, но като го извадиш и го видят, изскачат през прозореца!

    11:48 06.10.2025

  • 3 ПиПи

    9 1 Отговор
    мъжът е излъчвал миризма, подобна на спукана канализационна тръба. ТОЯ НЕ СЕ Е КЪПАЛ ОТ МЕСЕЦИ.

    11:55 06.10.2025

  • 4 Знаещ

    5 2 Отговор
    Пияния и гопод го пази.

    11:55 06.10.2025

  • 5 Ха хаха

    9 1 Отговор
    Те ингилизите тяъ си миришат...на спукана тръба!

    12:01 06.10.2025

  • 6 Гаврош

    3 1 Отговор
    Кочани падат от терасите, стават изтупват се и си тръгват.....

    12:03 06.10.2025

  • 7 !!!!!

    8 1 Отговор
    На падналия ингилиз някой тайландски травеpc му е спукал тръбата.

    12:05 06.10.2025

  • 8 И тук бяха така, но...

    6 0 Отговор
    И тук бяха така, но откакто ги разкараха настъпи спокойствие.

    12:29 06.10.2025

  • 9 Таваришит

    3 1 Отговор
    Владимир прокара пръв тази превърнала се в мн актуална и модна полетна тенденция. За което се е самономинирал за наградата имени Циолоковского, Жуковского, Хрушчовского и тд.

    12:34 06.10.2025

  • 10 пешо

    4 2 Отговор
    не е рускиня , а е украйнка

    12:42 06.10.2025