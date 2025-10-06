Пияни туристи капят като круши от балконите в Тайланд

Руска туристка падна от балкон по време на почивка в Патая, Тайланд, пише Telegram канала Shot.
Според източника, 40-годишната жена е празнувала, когато в нетрезво състояние е излязла на балкона да пуши, но е паднала през парапета и се е приземила по гръб върху бетонните плочи. Рускинята е получила сериозни наранявания. Пристигналите парамедици са оказали спешна помощ на туристката, която впоследствие е била хоспитализирана.
Също в Тайланд пиян британски турист паднал от балкон на хотел и се размазал в тавана на близко кафене. Според очевидци, мъжът е излъчвал миризма, подобна на спукана канализационна тръба. Туристът е намерен в безсъзнание, но не е сериозно ранен. Той е откаран в местна болница за лечение и наблюдение.
