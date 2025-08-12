Обезумял от глад бивш боксьор подпали туристи

Безработен мъж заля двойка малайзийски туристи със запалителна течност и ги подпали в столицата на Тайланд, Банкок, пише местното издание Khaosod.

Уточнява се, че нападението е станало в четвъртък, 7 август, близо до търговски център на кръстовището Ратчапрасонг в центъра на града. По неизвестни причини местният жител нападнал малайзийците и бил неутрализиран от свидетели. Жертвите са откарани в болница с изгаряния по лицето и тялото.

Пристигналите на мястото полицаи идентифицирали нападателя като 30-годишния Варакорн Пабтайсонг от провинция Са Каео. У него са открити 1,5-литрова пластмасова бутилка със запалителна течност и запалка.

По време на разпит задържаният признал за престъплението, заявявайки, че няма оплаквания срещу малайзийците. Той обясни действията си със силен стрес, причинен от безработица и глад. Тайландецът обясни, че преди е бил боксьор, наскоро е започнал работа като охранител и скоро е бил уволнен и не е могъл да си намери нова позиция. Той добави, че в деня на нападението не е ял нищо и това е влошило състоянието му.

Заподозреният е дал отрицателна проба за наркотици. Изданието съобщава още, че състоянието и на двамата туристи е стабилно. Служителите на реда планират да вземат допълнителни показания от тях, докато разследването продължава.