Шотландец се опита да открадне артефакти от древния град Помпей

Шотландски турист е обвинен в опит за кражба на артефакти от древния град Помпей по време на посещението си в прочутия археологически обект близо до Неапол, предаде ДПА, позовавайки се полицията.

В сряда вечерта екскурзовод е забелязал 51-годишния мъж да взима няколко фрагмента от земята и да ги слага в раницата си, съобщават италианските карабинери, цитирани от БТА.

Екскурзоводът е алармирал охраната, а по-късно полицията е спряла мъжа близо до гарата. В чантата му са намерени пет камъка и фрагмент от тухла, като се предполага, че са взети от обекта, който е на почти 2000 години.

Мъжът е обвинен в кражба с утежняващи обстоятелства, а артефактите са върнати в археологическия парк.

Помпей е погребан под вулканична пепел през 79 г. сл. Хр. след изригването на Везувий.