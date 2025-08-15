Новини
Любопитно »
Шотландец се опита да открадне артефакти от древния град Помпей

Шотландец се опита да открадне артефакти от древния град Помпей

15 Август, 2025 13:31 397 0

  • турист-
  • туристи-
  • кражба-
  • артефакти-
  • помпей-
  • италия-
  • везувий

Екскурзовод забелязал как туристът прибира в чантата си камъни и тухли от древния град

Шотландец се опита да открадне артефакти от древния град Помпей - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Шотландски турист е обвинен в опит за кражба на артефакти от древния град Помпей по време на посещението си в прочутия археологически обект близо до Неапол, предаде ДПА, позовавайки се полицията.

В сряда вечерта екскурзовод е забелязал 51-годишния мъж да взима няколко фрагмента от земята и да ги слага в раницата си, съобщават италианските карабинери, цитирани от БТА.

Екскурзоводът е алармирал охраната, а по-късно полицията е спряла мъжа близо до гарата. В чантата му са намерени пет камъка и фрагмент от тухла, като се предполага, че са взети от обекта, който е на почти 2000 години.

Мъжът е обвинен в кражба с утежняващи обстоятелства, а артефактите са върнати в археологическия парк.

Помпей е погребан под вулканична пепел през 79 г. сл. Хр. след изригването на Везувий.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ