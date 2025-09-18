Кой е най-опасният час от денонощието? Лекар разкрива тревожни факти

Оказва се, че има определен момент от денонощието, когато животът ни е изложен на най-голям риск. Известният медик и телевизионен водещ д-р Александър Мясников алармира зрителите в ефира на „Россия 1“ за критичния период, в който сърдечните инциденти зачестяват.
Според д-р Мясников, най-опасните часове за сърдечното здраве са между 3 и 5 сутринта. Именно тогава, по думите му, лекарите най-често се сблъскват с инфаркти, белодробен оток и други животозастрашаващи състояния.
„Това е класика в жанра – всеки медик ще ви го потвърди. По време на нощните дежурства винаги сме били нащрек в тези ранни часове“, споделя специалистът. Макар да не цитира конкретни статистически данни, д-р Мясников подчертава, че медицинската практика ясно очертава този времеви прозорец като най-рисков.
Той обръща специално внимание и на хипертонията – високото кръвно налягане, което често остава подценено, но е сериозен индикатор за възможен инфаркт или инсулт в следващите пет години. Още по-тревожно е, че сърдечни проблеми могат да се появят дори при хора с нормални стойности на холестерола.
„Не се заблуждавайте – дори да нямате повишен холестерол, не сте застраховани“, предупреждава д-р Мясников. Експертът съветва всички да следят внимателно здравословното си състояние, особено ако страдат от високо кръвно налягане, и да не подценяват сигналите, които тялото им изпраща, особено в малките часове на нощта.
генерал Муфтаджиски
Ваксинирате се с по три пустера, за да го изкарате по-леко.
