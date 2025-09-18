Новини
Любопитно »
Кой е най-опасният час от денонощието? Лекар разкрива тревожни факти

Кой е най-опасният час от денонощието? Лекар разкрива тревожни факти

18 Септември, 2025 14:42 1 838 8

  • инфаркт-
  • най-опасен час-
  • сърдечен удар-
  • хипертония-
  • д-р александър мясников-
  • рискови фактори-
  • сутрешни часове-
  • сърдечно-съдови заболявания-
  • профилактика

Инфарктите най-често се случват в ранните сутрешни часове

Кой е най-опасният час от денонощието? Лекар разкрива тревожни факти - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Оказва се, че има определен момент от денонощието, когато животът ни е изложен на най-голям риск. Известният медик и телевизионен водещ д-р Александър Мясников алармира зрителите в ефира на „Россия 1“ за критичния период, в който сърдечните инциденти зачестяват.

Според д-р Мясников, най-опасните часове за сърдечното здраве са между 3 и 5 сутринта. Именно тогава, по думите му, лекарите най-често се сблъскват с инфаркти, белодробен оток и други животозастрашаващи състояния.

„Това е класика в жанра – всеки медик ще ви го потвърди. По време на нощните дежурства винаги сме били нащрек в тези ранни часове“, споделя специалистът. Макар да не цитира конкретни статистически данни, д-р Мясников подчертава, че медицинската практика ясно очертава този времеви прозорец като най-рисков.

Той обръща специално внимание и на хипертонията – високото кръвно налягане, което често остава подценено, но е сериозен индикатор за възможен инфаркт или инсулт в следващите пет години. Още по-тревожно е, че сърдечни проблеми могат да се появят дори при хора с нормални стойности на холестерола.

„Не се заблуждавайте – дори да нямате повишен холестерол, не сте застраховани“, предупреждава д-р Мясников. Експертът съветва всички да следят внимателно здравословното си състояние, особено ако страдат от високо кръвно налягане, и да не подценяват сигналите, които тялото им изпраща, особено в малките часове на нощта.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 д-р Мясников

    22 3 Отговор
    Надявам се и "честния ционист" скоро да получи инфаркт или инсулт.

    14:46 18.09.2025

  • 2 др Гей Билтс

    2 2 Отговор
    Оня ден бяха надули 5Г-то около 3 часа посред нощ и дори отворил очи, мозакът продължаваше да сънува някакъв откачен сън.

    14:46 18.09.2025

  • 3 Цвете

    3 4 Отговор
    ОТ КОЙ РУСКИ САЙТ ГО ПРЕПИСА??? САМО ЛОШОТИИ ОТ ТАМ, МОЖЕ ДА ЧУЕШ.😂

    14:53 18.09.2025

  • 4 Цвете

    4 4 Отговор
    ОТ КОЙ РУСКИ САЙТ ГО ПРЕПИСА??? САМО ЛОШОТИИ ОТ ТАМ, МОЖЕ ДА ЧУЕШ.😂

    14:54 18.09.2025

  • 5 генерал Муфтаджиски

    3 2 Отговор
    акто винаги съм казвал - Яко ще се мре!
    Ваксинирате се с по три пустера, за да го изкарате по-леко.

    14:54 18.09.2025

  • 6 Значии...

    4 0 Отговор
    Или пиеш докато се разсъмне , или авеш докато се разсъмне !

    15:03 18.09.2025

  • 7 Дивчо

    2 0 Отговор
    Имам и трите смъртни гряха! Ама последния опрощава първите два! Иначе пия и пуша до сутринта, за третия вече и не мисля, тия жени ме отрязват като кисела краставица! Ако нещо ми се случи ще е в съня ми до следобед! А следобед пак започвам! Не съм чул някой да е получил инсулт или инфаркт докато пие! Сега си сипвам първата водка за разсънване, след час почвам и мезетата.

    15:12 18.09.2025

  • 8 Тореро

    0 0 Отговор
    Уникални тъпотии

    15:43 18.09.2025