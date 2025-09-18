Сексолози предложиха прости начини за удължаване на половия акт: Орален секс след еякулация връща мъжа в играта

Сексолозите Луси Роует и Кенет Плей предложиха прости начини за удължаване на секса в „Men's Health“.

Роует отбелязва, че основната цел на секса е удоволствието, а не числови показатели за издръжливост, сила или скорост. Тя обаче казва, че повечето хора са съгласни, че в идеалния случай сексът трябва да продължи не по-малко от седем минути и не повече от 13 минути. В някои случаи обаче желаната продължителност на половия акт може да бъде много по-дълга, уточнява специалистът.

За да издържите по-дълго в леглото, тя съветва да не се фокусирате върху проникването. Например, след еякулация сексологът препоръчва орален секс или еротичен масаж, което ще помогне за удължаване на срещата.

Според нея сексът всъщност може да продължи цял ден, ако започнете да флиртувате рано сутринта. „Сексът е нещо повече от това, което правите заедно в леглото. Нека той бъде вашата връзка помежду си“, добави тя.

Ако целта е да се удължи полов акт, Плей препоръчва да се опита техниката „ограничаване“. За да направите това, спрете преди еякулация и след това възобновете тласъците.