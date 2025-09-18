Новини
Сексолози предложиха прости начини за удължаване на половия акт: Орален секс след еякулация връща мъжа в играта

18 Септември, 2025 23:30

За да издържите по-дълго в леглото, Луси Роует съветва да не се фокусирате върху проникването

Сексолози предложиха прости начини за удължаване на половия акт: Орален секс след еякулация връща мъжа в играта - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сексолозите Луси Роует и Кенет Плей предложиха прости начини за удължаване на секса в „Men's Health“.

Роует отбелязва, че основната цел на секса е удоволствието, а не числови показатели за издръжливост, сила или скорост. Тя обаче казва, че повечето хора са съгласни, че в идеалния случай сексът трябва да продължи не по-малко от седем минути и не повече от 13 минути. В някои случаи обаче желаната продължителност на половия акт може да бъде много по-дълга, уточнява специалистът.

За да издържите по-дълго в леглото, тя съветва да не се фокусирате върху проникването. Например, след еякулация сексологът препоръчва орален секс или еротичен масаж, което ще помогне за удължаване на срещата.

Според нея сексът всъщност може да продължи цял ден, ако започнете да флиртувате рано сутринта. „Сексът е нещо повече от това, което правите заедно в леглото. Нека той бъде вашата връзка помежду си“, добави тя.

Ако целта е да се удължи полов акт, Плей препоръчва да се опита техниката „ограничаване“. За да направите това, спрете преди еякулация и след това възобновете тласъците.


  • 1 Наблюдател

    6 0 Отговор
    Само като видя заглавието, вече знам кой е автора.

    Коментиран от #3

    23:39 18.09.2025

  • 2 Едмон Дантес

    4 1 Отговор
    А жените се връщат обратно когато им се покажат парите/пачките/златото. Богат грозен няма.

    23:42 18.09.2025

  • 3 таксиджия 🚖

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Явно си нов тук. Помниш ли Десислав от спортната рубрика? По цял ден качваше снимки на 20 годишни печета 😃

    Коментиран от #4

    23:44 18.09.2025

  • 4 Наблюдател

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "таксиджия 🚖":

    То може ли човек да забрави.

    23:51 18.09.2025

  • 6 Буха ха

    0 1 Отговор
    00:05 19.09.2025

  • 7 Баба

    0 0 Отговор
    Абе от колко години киснете в тоя сайт.

    00:05 19.09.2025