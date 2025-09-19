Майката на Бела Хадид проговори за болестта на дъщеря си и пусна СНИМКИ

Йоланда Хадид публикува на страницата ѝ в Instagram нови снимки от болницата на дъщеря си, американския супермодел Бела Хадид, която страда от тежка лаймска болест.

Снимките показват 61-годишната майка, която прегръща и целува 28-годишната си дъщеря по челото. Тя сподели и снимки на модела, на който ѝ е поставена интравенозна система, и по време на лекарски преглед.

На 18 септември 2025 г. Хадид сподели притесненията си за здравето на дъщеря си с последователите си в Инстаграм.

„Както можете да си представите, гледайки как моята Бела страда мълчаливо, изпитвам дълбоко отчаяние. Опитвам се да дам пример в борбата ни срещу лаймската болест, но това не може да се сравни с това как страда детето ми“, каза тя.

Майката на Хадид каза, че се възхищава на смелостта и устойчивостта на своята роднина. „Толкова се гордея с теб. Не си сама. Обещавам да те подкрепям и защитавам. Тази болест ни постави на колене, но ще се изправим отново. Ще продължим да се борим за по-добри дни заедно“, подчерта тя.

През април 2023 г. беше съобщено, че лаймската болест на Бела Хадид, с която тя беше диагностицирана през 2012 г., се е влошила. Супермоделът обясни, че състоянието се е влошило след зъбна операция. В резултат на това тя е получила обриви по лицето си. Тогава Хадид обясни, че ѝ е писнало от себе си и ѝ е трудно да работи.