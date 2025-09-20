Новини
Любопитно »
Тенденции в парфюмите за есен 2025

Тенденции в парфюмите за есен 2025

20 Септември, 2025 12:27 703 5

  • парфюми-
  • есен-
  • тенденции

От зрели плодове до духовни ухания: ароматите, които ще ни обгърнат през студените месеци

Тенденции в парфюмите за есен 2025 - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Залязващото лято носи със себе си обещанието за уютна есен, в която да се обгърнем не само с меки материи, но и с приласкаващи аромати. Какви ще са те за идните няколко месеца?

Зрели плодове

View this post on Instagram

A post shared by PHLUR (@phlur)


Толкова актуалната черешова нотка тази година няма намерение да си тръгва и през есента. Сега обаче се комбинира с кожа, дървесина и мускус за повече дълбочина. Ябълката също е актуална – свежата ѝ хрупкавост е приятен контраст с повечето тежки нотки, любими през студените месеци.

Вечерен коктейл


Любопитна теория е, че ако ползваме парфюм с алкохолни нотки като бренди или коняк, е твърде вероятно да намалим желанието си да пием напитка с градус. Просто сме получили усещането от аромата. Макар да не сме убедени, че нещата работят по този начин, нямаме против коктейлен аромат като новия Angels' Share on the Rocks на KILIAN.

Карамел и подправки


Гурман парфюмите също продължават да са актуални, особено при по-хладното време. Не е достатъчно обаче да усетим ванилия и захарност – парфюмните ентусиасти търсят и нещо по-екзотично като шафран, кардамон, черен чай. Наистина аромати, които ще ни затоплят и накарат да се чувстваме уютно, като парфюма от марката на Селена Гомес Rare Beauty.

Нощни цветя


Флоралните нотки традиционно са пролетно-летни. Но не и ако изберем наситени и лепкави аромати, каквито се носят от туберозата, нощния жасмин, вечерната иглика, орхидеи. Те са по-подходящи за студено време.

Духовни ухания


Не говорим нито за църква, нито за някакви езически религиозни ритуали. Просто аромати като тамян, миро, санталово дърво, пало санто са особено актуални и ни носят доста успокояващо и заземяващо усещане през есента. Такъв е новият аромат Alto Astral на Byredo.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цвете

    1 1 Отговор
    АЗ ИМАМ ПРЕДПОЧИТАНИЕ И ТО Е " ЖИВАНШИ " И " КЕНЗО ДЖЪНГАЛ " .🥰

    12:32 20.09.2025

  • 2 Израждане

    1 0 Отговор
    Всеки обичащ се колхозник, обича трой одеколон.

    12:41 20.09.2025

  • 3 Пич

    2 0 Отговор
    Аз съм класик ! Ветивер съчетан с дървесни , тревисти или морски аромати ! А когато се размина с жена която има тежък сладникав парфюм ускорявам крачка , за да избягам по бързо !

    12:43 20.09.2025

  • 4 ех, парфюмите

    2 0 Отговор
    Всяка уважаваща себе си жена трябва да има поне 5-6 флакончета със скъп парфюм и обезателно да знае, че леките свежи аромати са подходящи за летния ден, за летните нощи са подходящи една идея по-наситени аромати, а за зимния сезон са подходящи по-силните и трайни аромати. Изкарах лятото с флакончета от Булгари омния Бърбари уикенд и Гучи Ръш 2, сега преминавам към Кензо Елексир, а от ноември Том Форд и 24 предградие на Ермес. Не подценявайте порфюмът, той е магия, която се помни дълго... Понякога прекалено дълго.

    12:55 20.09.2025

  • 5 Панаир

    0 0 Отговор
    на суетатата.

    13:53 20.09.2025