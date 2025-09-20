Тенденции в парфюмите за есен 2025

Залязващото лято носи със себе си обещанието за уютна есен, в която да се обгърнем не само с меки материи, но и с приласкаващи аромати. Какви ще са те за идните няколко месеца?

Зрели плодове

View this post on Instagram A post shared by PHLUR (@phlur)



Толкова актуалната черешова нотка тази година няма намерение да си тръгва и през есента. Сега обаче се комбинира с кожа, дървесина и мускус за повече дълбочина. Ябълката също е актуална – свежата ѝ хрупкавост е приятен контраст с повечето тежки нотки, любими през студените месеци.

Вечерен коктейл

View this post on Instagram A post shared by KILIAN PARIS (@kilianparis)



Любопитна теория е, че ако ползваме парфюм с алкохолни нотки като бренди или коняк, е твърде вероятно да намалим желанието си да пием напитка с градус. Просто сме получили усещането от аромата. Макар да не сме убедени, че нещата работят по този начин, нямаме против коктейлен аромат като новия Angels' Share on the Rocks на KILIAN.

Карамел и подправки

View this post on Instagram A post shared by Rare Beauty by Selena Gomez (@rarebeauty)



Гурман парфюмите също продължават да са актуални, особено при по-хладното време. Не е достатъчно обаче да усетим ванилия и захарност – парфюмните ентусиасти търсят и нещо по-екзотично като шафран, кардамон, черен чай. Наистина аромати, които ще ни затоплят и накарат да се чувстваме уютно, като парфюма от марката на Селена Гомес Rare Beauty.

Нощни цветя

View this post on Instagram A post shared by TOM FORD BEAUTY (@tomfordbeauty)



Флоралните нотки традиционно са пролетно-летни. Но не и ако изберем наситени и лепкави аромати, каквито се носят от туберозата, нощния жасмин, вечерната иглика, орхидеи. Те са по-подходящи за студено време.

Духовни ухания

View this post on Instagram A post shared by BYREDO (@officialbyredo)



Не говорим нито за църква, нито за някакви езически религиозни ритуали. Просто аромати като тамян, миро, санталово дърво, пало санто са особено актуални и ни носят доста успокояващо и заземяващо усещане през есента. Такъв е новият аромат Alto Astral на Byredo.