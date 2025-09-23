Новини
Любопитно »
Хари Стайлс постави личен рекорд на берлинския маратон под фалшиво име (СНИМКИ)

Хари Стайлс постави личен рекорд на берлинския маратон под фалшиво име (СНИМКИ)

23 Септември, 2025 08:18 795 2

  • хари стайлс-
  • рекорд-
  • берлин-
  • маратон

Стайлс под псевдонима Стед Сарандос, завърши маршрута за 2 часа, 59 минути и 13 секунди

Хари Стайлс постави личен рекорд на берлинския маратон под фалшиво име (СНИМКИ) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Английският певец и автор на песни Хари Стайлс пробяга Берлинския маратон за по-малко от три часа в неделя.

Организаторите потвърдиха пред Associated Press, че Стайлс е участвал. Стайлс носеше тъмен екип за състезанието, включващ черна тениска, черни шорти и ярко розови маратонки. Състезанието в Берлин е известно с това, че е едно от най-правите трасета и най-бързите темпове, като там бяха поставени осем световни рекорда в маратон за мъже и пет за жени, пише nova.bg.

31-годишният бивш член на момчешката група One Direction беше сред около 55 000 бегачи, участващи в състезанието на писта, която се смята за най-бързата маратонска писта в света.

Стайлс – използвайки псевдонима Стед Сарандос, носейки лента за глава и слънчеви очила – завърши маршрута за 2 часа, 59 минути и 13 секунди. Резултат под 3 часа е мечтан от много маратонци.

Той беше на заснет на финала с Ричард Уайтхед, двукратен златен медалист на 200 метра на Параолимпийските игри. Той е на път да пробяга 20 маратона тази година.

Сабастиан Сауе спечели Берлинския маратон с най-доброто време за годината. Кениецът измина дистанцията 42,195 км за 2 часа, 2 минути и 16 секунди.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    1 1 Отговор
    Тоя кениец е хвърчал по трасето на маратона,като африканско животно.Хипопотамът може да тича толкова бързо колкото и човекът, а слонът – дори по-бързо от човека.

    08:29 23.09.2025

  • 2 кастроли

    0 0 Отговор
    Човекът е спортист-лекоатлет.

    08:40 23.09.2025