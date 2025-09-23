Хари Стайлс постави личен рекорд на берлинския маратон под фалшиво име (СНИМКИ)

Английският певец и автор на песни Хари Стайлс пробяга Берлинския маратон за по-малко от три часа в неделя.

Организаторите потвърдиха пред Associated Press, че Стайлс е участвал. Стайлс носеше тъмен екип за състезанието, включващ черна тениска, черни шорти и ярко розови маратонки. Състезанието в Берлин е известно с това, че е едно от най-правите трасета и най-бързите темпове, като там бяха поставени осем световни рекорда в маратон за мъже и пет за жени, пише nova.bg.

31-годишният бивш член на момчешката група One Direction беше сред около 55 000 бегачи, участващи в състезанието на писта, която се смята за най-бързата маратонска писта в света.

Meanwhile, over at the Berlin Marathon, Harry Styles broke three hours for the marathon and clocked a personal best of 2:59:13 – 6:50/mile. pic.twitter.com/SazPZJx6MT — CITIUS MAG (@CitiusMag) September 21, 2025

Стайлс – използвайки псевдонима Стед Сарандос, носейки лента за глава и слънчеви очила – завърши маршрута за 2 часа, 59 минути и 13 секунди. Резултат под 3 часа е мечтан от много маратонци.

Той беше на заснет на финала с Ричард Уайтхед, двукратен златен медалист на 200 метра на Параолимпийските игри. Той е на път да пробяга 20 маратона тази година.

Сабастиан Сауе спечели Берлинския маратон с най-доброто време за годината. Кениецът измина дистанцията 42,195 км за 2 часа, 2 минути и 16 секунди.