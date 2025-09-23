Новини
Любопитно »
Кои са нещата, които кучетата могат да предусетят преди хората?

23 Септември, 2025

Кучетата имат невероятен усет за събития

Кои са нещата, които кучетата могат да предусетят преди хората? - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кучетата, които от векове са смятани за най-добрия приятел на човека, се оказват далеч повече от предани компаньони. Науката все по-често потвърждава това, което собствениците отдавна подозират – тези животни притежават изключителни сетивни способности, които им позволяват да долавят явления и промени, оставащи скрити за хората.

1. Атмосферни промени

Едно от най-често описваните наблюдения е способността на кучетата да предчувстват бури. Те реагират на промени в атмосферното налягане и електрическите полета, като проявяват неспокойствие, прекомерно лаене или търсят близост със стопаните си. Според етолози това поведение е вграден защитен механизъм, наследен от дивите им предци.

2. Земетресения

Не по-малко впечатляващо е и поведението на кучетата преди земетресения. В исторически хроники от Китай и Япония има десетки свидетелства за животни, които стават тревожни или се опитват да избягат минути преди трусове. Учените предполагат, че кучетата улавят вибрации в земната кора или електрически сигнали, излъчвани при разместване на пластовете.

3. Заплаха и опасност

Кучетата са особено чувствителни и към човешкото поведение. Те разчитат не само миризми, но и изражения, движения и тон на гласа, което им позволява да долавят заплаха или напрежение. Тази способност обяснява защо служат като надеждни партньори в полицията и армията, където са незаменими при откриване на наркотици, взривни вещества или следи на изчезнали хора.

4. Болести

Особено внимание в научната литература привлича умението на кучетата да разпознават болести. Изследвания показват, че някои животни могат да надушат тумори в ранен стадий, промени в нивата на кръвната захар при диабетици или предстоящ епилептичен пристъп. В редица страни се обучават специализирани „медицински кучета“, които подпомагат лекари и пациенти в ранната диагностика и превенция.

5. Бременност

Наблюдавани са и случаи, при които кучетата реагират на бременност още преди жената да е осъзнала състоянието си. Повишената им привързаност и защитно поведение се свързват с промени в миризмата и хормоналния баланс на бъдещата майка. Макар науката да няма окончателно обяснение, редица майки споделят подобен опит.

Комбинацията от остро обоняние, изострени сетива и дълбока емоционална връзка с хората превръща кучетата не само в приятели, но и в своеобразни „сензори“ за света около нас. Докато науката тепърва разкрива механизмите зад тези феномени, остава безспорен фактът, че кучетата притежават уникални способности, които продължават да изненадват и вдъхновяват.


  • 1 си дзън

    Вместо куче предпочитам компаньонка за компания.

    16:33 23.09.2025

  • 2 Госあ

    Ще повторя Ален Делон, но от всичко в България, най много тъгувам за кучето. Въпреки, че се грижат отлично за него.

    16:35 23.09.2025

  • 3 хе хе

    Аз също усещам земетресенията около 10 сек. преди да се появи люлеенето. Усещам ги като вибрации в коленете. Мога да посоча и посоката.

    16:50 23.09.2025

  • 4 Ако ѝ удариш шамар

    До коментар #1 от "си дзън":

    ще ти отхапя онази работа , ще те осъди и ще ти вземе всичко.
    А кучето ще те гледа влюбено в очите и ще ти бъде вярно до гроб.
    Сигурен ли си че ти искаш това което си написал. 😀

    16:53 23.09.2025

  • 5 любопитко

    А кучките?

    16:58 23.09.2025

  • 6 Също така

    Ако пръднеш в асансьора, кучетата първи усещат.

    17:36 23.09.2025