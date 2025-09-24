Натали Трифонова роди първото си дете (СНИМКИ)

Синоптичката на bTV Натали Трифонова съобщи прекрасна новини в профила си в социалните мрежи - тя е станала майка за първи път!
Красивата блондинка използва радостната публикация, за да благодари на екипа в болница "Токуда", където е родила момченцето си Арън.
Натали не споделя кога точно се е случило чудото, но пък сподели снимка на наследника си, към която написа:
"Добре дошъл, Арън! Обич моя! Светът вече е по-красив! Благодаря на д-р Анна Ивова-Богданова, проф. д-р Николай Младенов и на целия екип в болница Acibadem City Clinic УМБАЛ Токуда за грижите!"
Под снимките веднага заваляха десетки честитки и благопожелания, както от фенове, така и от известните приятели на Натали Трифонова и бащата Мартин Чой.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Честито ! ❤️
Коментиран от #26
12:40 24.09.2025
2 Бай онзи
12:41 24.09.2025
3 Тиквун
Коментиран от #31, #36
12:42 24.09.2025
4 Хейт
12:42 24.09.2025
5 И как ще му е цялото име
Хахахахахаха
Тия съвсем изтрещеха
Коментиран от #28
12:43 24.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Майна
Но да дадеш еврейско име ...
12:43 24.09.2025
8 Салмонела
Коментиран от #33
12:44 24.09.2025
9 И без
12:44 24.09.2025
10 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
12:45 24.09.2025
11 Кокошката🐔🐔🐔
12:45 24.09.2025
12 Софийски селянин,
Арън,пфууу.......
12:47 24.09.2025
13 Миризлив пор
12:49 24.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мюмюн от съседното село
Коментиран от #34
12:52 24.09.2025
16 Факт
12:54 24.09.2025
17 Пак смотано име
12:56 24.09.2025
18 Никой
12:58 24.09.2025
19 Боже пази България!
13:03 24.09.2025
20 бушприт
13:03 24.09.2025
21 Гоуст
13:03 24.09.2025
22 Все по зле!
13:04 24.09.2025
23 123456
13:10 24.09.2025
24 Контролирано секцио
13:13 24.09.2025
25 Анонимен
13:17 24.09.2025
26 Перо
До коментар #1 от "Честито ! ❤️":Кръстили го Бойко
13:18 24.09.2025
27 Киро
13:19 24.09.2025
28 провинциалист
До коментар #5 от "И как ще му е цялото име":Името идва от английското "a run", т.е. бягане. Възможно е да е в смисъл спортна дисциплина - крос, маратон или спринт.
13:21 24.09.2025
29 Да са живи и здрави!
Коментиран от #32
13:21 24.09.2025
30 Анонимен
13:21 24.09.2025
31 не б е
До коментар #3 от "Тиквун":На натали и се искало на тиквата да прилича ама накрая родила от Чой и се надявала детето да прилича на дядо и - ален делон, като знам какви ушатковци са вуйчо и и децата му баш ален деон и е в гена хаххаха Живи и здрави да са с бебето майтапа настрана :)
13:36 24.09.2025
32 Правете разлика
До коментар #29 от "Да са живи и здрави!":АрЪн...не е Арон! А още по-далече Аарон, което е библейско име ;) За нея било важно да си отива с фамилията на татакото - ЧОЙ , а вие търсите толкова мисловна дейност от една безмзъчна амеба
13:38 24.09.2025
33 и пак нагласена
До коментар #8 от "Салмонела":и в тв 7 беше нагласена само че от Бареков, един от многото и "единдтвени" мъже
13:39 24.09.2025
34 кУрехсйа
До коментар #15 от "Мюмюн от съседното село":корейска и Ковренска жилка хахахаха
13:41 24.09.2025
35 дрън дрън
13:42 24.09.2025
36 запознат
До коментар #3 от "Тиквун":Тя много искала да роди от тиквата ама тиквата не искал....и тя хванала последния влак -Чой
13:43 24.09.2025
37 Сталин
Коментиран от #39
13:44 24.09.2025
38 Бай Колю Сапа
13:45 24.09.2025
39 Кажи честно
До коментар #37 от "Сталин":А ха ха ха...брачед,ти не си в ред :)
Коментиран от #40
13:47 24.09.2025
40 Сталин
До коментар #39 от "Кажи честно":В България само талмудистки паразити се развъждат ,за другите няма хляб от тези изроди
13:59 24.09.2025