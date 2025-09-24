Натали Трифонова роди първото си дете (СНИМКИ)

Синоптичката на bTV Натали Трифонова съобщи прекрасна новини в профила си в социалните мрежи - тя е станала майка за първи път!

Красивата блондинка използва радостната публикация, за да благодари на екипа в болница "Токуда", където е родила момченцето си Арън.

Натали не споделя кога точно се е случило чудото, но пък сподели снимка на наследника си, към която написа:

"Добре дошъл, Арън! Обич моя! Светът вече е по-красив! Благодаря на д-р Анна Ивова-Богданова, проф. д-р Николай Младенов и на целия екип в болница Acibadem City Clinic УМБАЛ Токуда за грижите!"

Под снимките веднага заваляха десетки честитки и благопожелания, както от фенове, така и от известните приятели на Натали Трифонова и бащата Мартин Чой.