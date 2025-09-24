Новини
Натали Трифонова роди първото си дете (СНИМКИ)

24 Септември, 2025 12:31 2 434 40

  • натали трифонова-
  • синоптичка-
  • майка-
  • дете-
  • бебе-
  • момченце-
  • мартин чой

Синоптичката посрещна момченце

Натали Трифонова роди първото си дете (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Синоптичката на bTV Натали Трифонова съобщи прекрасна новини в профила си в социалните мрежи - тя е станала майка за първи път!

Красивата блондинка използва радостната публикация, за да благодари на екипа в болница "Токуда", където е родила момченцето си Арън.

Натали не споделя кога точно се е случило чудото, но пък сподели снимка на наследника си, към която написа:

"Добре дошъл, Арън! Обич моя! Светът вече е по-красив! Благодаря на д-р Анна Ивова-Богданова, проф. д-р Николай Младенов и на целия екип в болница Acibadem City Clinic УМБАЛ Токуда за грижите!"

Под снимките веднага заваляха десетки честитки и благопожелания, както от фенове, така и от известните приятели на Натали Трифонова и бащата Мартин Чой.


  • 1 Честито ! ❤️

    16 3 Отговор
    Бъдете живи и здрави !

    Коментиран от #26

    12:40 24.09.2025

  • 2 Бай онзи

    27 3 Отговор
    Голяма новина,и то важна.Денят да се обяви за национален празник!

    12:41 24.09.2025

  • 3 Тиквун

    21 5 Отговор
    На Тиквата ли прилича

    Коментиран от #31, #36

    12:42 24.09.2025

  • 4 Хейт

    37 1 Отговор
    Не е синоптичка а чете и казва прогнозата .

    12:42 24.09.2025

  • 5 И как ще му е цялото име

    32 2 Отговор
    Арън мартинов чой

    Хахахахахаха
    Тия съвсем изтрещеха

    Коментиран от #28

    12:43 24.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Майна

    16 4 Отговор
    Да е живо и здраво
    Но да дадеш еврейско име ...

    12:43 24.09.2025

  • 8 Салмонела

    10 3 Отговор
    И сега какво да вземе да почерпи. И всички знаят кой беше човека да я нагласи в бТВ , а преди това е била в тв 7 .

    Коментиран от #33

    12:44 24.09.2025

  • 9 И без

    14 1 Отговор
    професори , доктори и голям екип Aрънчо щеше да се роди ! Но да се похвалим .

    12:44 24.09.2025

  • 10 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    5 0 Отговор
    А за кръщенето ще получи мотор .

    12:45 24.09.2025

  • 11 Кокошката🐔🐔🐔

    14 3 Отговор
    Ционистко име, добре са се ориентирали накъде духа вятъра, браво, да живей ❗

    12:45 24.09.2025

  • 12 Софийски селянин,

    19 4 Отговор
    Каква стана тя, циганите си кръщават чаветата с български имена,а сегашните мухльовци и кифли с чужди...
    Арън,пфууу.......

    12:47 24.09.2025

  • 13 Миризлив пор

    8 3 Отговор
    Най накрая излезе човек от тази!

    12:49 24.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мюмюн от съседното село

    8 2 Отговор
    Ай то туй чаве ший гулям меляз сус курейска жилка,чи те нашти чавета са по чисти не с дръпнати учи...

    Коментиран от #34

    12:52 24.09.2025

  • 16 Факт

    8 1 Отговор
    Най-сетне!!! Вече мога да спя спокойно!!!

    12:54 24.09.2025

  • 17 Пак смотано име

    17 0 Отговор
    Какви са тия имена Арън, Джон, Рая и други глупости. Пилешки мозъци и чуждопоклонници.

    12:56 24.09.2025

  • 18 Никой

    7 2 Отговор
    За пръв път разбирам, че жените раждат.

    12:58 24.09.2025

  • 19 Боже пази България!

    7 1 Отговор
    Да се обяви за национален празник!

    13:03 24.09.2025

  • 20 бушприт

    0 1 Отговор
    Мъного добъре! Честито й на Наталинката!

    13:03 24.09.2025

  • 21 Гоуст

    7 2 Отговор
    Честито на бате Бойко

    13:03 24.09.2025

  • 22 Все по зле!

    13 1 Отговор
    Арън на дядо си Ахмед!

    13:04 24.09.2025

  • 23 123456

    4 1 Отговор
    Дет се вика - честито , ама фурната е празна и дет се вика , ако има готови майстори-бахурджии - да не чакаме да изстива !

    13:10 24.09.2025

  • 24 Контролирано секцио

    5 0 Отговор
    Пълна упойка и като се наспа - честито, имате дете

    13:13 24.09.2025

  • 25 Анонимен

    6 1 Отговор
    Добре, че роди, защото не се издържаше излъчването на всекидневния бюлетин за състоянието й. Дано сега мирясате за малко от Факти.бг

    13:17 24.09.2025

  • 26 Перо

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Честито ! ❤️":

    Кръстили го Бойко

    13:18 24.09.2025

  • 27 Киро

    8 1 Отговор
    Вие наистина ли мислите,че хората се вълнуват от това,след тежката зима,която ни очква ,а тя представям си каква заплата взима,и в сега всеки 2-3 месеца ще ни осведомяват как се развива отрочето и т.н.

    13:19 24.09.2025

  • 28 провинциалист

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "И как ще му е цялото име":

    Името идва от английското "a run", т.е. бягане. Възможно е да е в смисъл спортна дисциплина - крос, маратон или спринт.

    13:21 24.09.2025

  • 29 Да са живи и здрави!

    4 2 Отговор
    Арон (или Аарон, на иврит Ахарон – значението на името не е точно установено, възможно е да съответства на египетското „велико име“.

    Коментиран от #32

    13:21 24.09.2025

  • 30 Анонимен

    1 2 Отговор
    Честито! Живи и здрави да са и много щастливи!

    13:21 24.09.2025

  • 31 не б е

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тиквун":

    На натали и се искало на тиквата да прилича ама накрая родила от Чой и се надявала детето да прилича на дядо и - ален делон, като знам какви ушатковци са вуйчо и и децата му баш ален деон и е в гена хаххаха Живи и здрави да са с бебето майтапа настрана :)

    13:36 24.09.2025

  • 32 Правете разлика

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Да са живи и здрави!":

    АрЪн...не е Арон! А още по-далече Аарон, което е библейско име ;) За нея било важно да си отива с фамилията на татакото - ЧОЙ , а вие търсите толкова мисловна дейност от една безмзъчна амеба

    13:38 24.09.2025

  • 33 и пак нагласена

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Салмонела":

    и в тв 7 беше нагласена само че от Бареков, един от многото и "единдтвени" мъже

    13:39 24.09.2025

  • 34 кУрехсйа

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Мюмюн от съседното село":

    корейска и Ковренска жилка хахахаха

    13:41 24.09.2025

  • 35 дрън дрън

    2 1 Отговор
    арън, аман от боклукчак.

    13:42 24.09.2025

  • 36 запознат

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тиквун":

    Тя много искала да роди от тиквата ама тиквата не искал....и тя хванала последния влак -Чой

    13:43 24.09.2025

  • 37 Сталин

    1 1 Отговор
    Тая ш@франтия сега и еврейско име на малкия изрод

    Коментиран от #39

    13:44 24.09.2025

  • 38 Бай Колю Сапа

    2 0 Отговор
    Да и е честита рожбичката...обаче си е красавица Наталито

    13:45 24.09.2025

  • 39 Кажи честно

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Сталин":

    А ха ха ха...брачед,ти не си в ред :)

    Коментиран от #40

    13:47 24.09.2025

  • 40 Сталин

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Кажи честно":

    В България само талмудистки паразити се развъждат ,за другите няма хляб от тези изроди

    13:59 24.09.2025