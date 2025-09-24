Новини
Любопитно »
Откриха нов вид динозавър в Аржентина (СНИМКИ)

24 Септември, 2025 17:31 620 1

  • динозавър-
  • нов вид-
  • животински вид-
  • аржентина-
  • учени-
  • палеонтолози

В устата на хищния динозавър е намерена кост от древен родственик на крокодилите

Откриха нов вид динозавър в Аржентина (СНИМКИ) - 1
Снимка: Сп. Nature communications
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Учени са открили нов вид хищен динозавър в Аржентина, който вероятно е използвал дългите си предни крайници и мощни нокти, за да улавя плячката си, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

В устата на хищника е намерена кост от древен родственик на крокодилите, пише БТА.

Представителите на вида са били с дължина около 7 метра и тегло приблизително един тон. Те са принадлежали към загадъчна група динозаври, наречени мегараптори. Древните хищници са обитавали територията на днешна Южна Америка, Австралия и части от Азия, разделяйки се на различни видове в продължение на милиони години.

Мегарапторите са били известни с издължените си черепи и "огромните си и много мощни нокти", обяснява Лусио Ибирику от Патагонския институт по геология и палеонтология, който е бил част от екипа, направил откритието. Все още остава неясно как тези древни създания са ловували и къде се намират в еволюционната времева линия - главно защото досега откритите фосили са били непълни.

Ново изследване, публикувано в сп. "Нейчър къмюникейшънс", описва откриването на част от череп, както и кости от предни и задни крайници и опашка в скална формация в Патагония. Изследователите са забелязали уникални характеристики в костите, което ги е накарало да осъзнаят, че това може да е нов вид.

Последният член на клана на мегарапторите е наречен Joaquinraptor casali, в памет на сина на Лусио Ибирику.

Благодарение на един от най-пълните скелети досега, учените са успели да научат повече за тази загадъчна група динозаври. Древният екземпляр е живял преди около 66-70 милиона години - близо до времето, когато динозаврите са изчезнали. Той е бил на възраст около 19 години, когато е умрял, въпреки че изследователите не знаят какво го е убило.

Костта от преден крайник, заседнала между челюстите му, е принадлежала на древен родственик на крокодилите. Това може да даде някои улики за хранителния режим на Joaquinraptor casali и да обясни дали той е бил най-големият хищник във влажните праисторически равнини.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 във редакцията

    2 2 Отговор
    17:36 24.09.2025