Възраждат сериала „Спасители на плажа“ с нов сезон догодина

Възраждат сериала „Спасители на плажа“ с нов сезон догодина

24 Септември, 2025 15:58 544 4

Новият сезон на "Спасители на плажа" ще има 12 епизода

Възраждат сериала „Спасители на плажа“ с нов сезон догодина - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

„Спасители на плажа“ се завръща на малкия екран с изцяло ново издание. Продуцентската компания Fremantle и телевизия Fox обявиха, че работят по римейк на култовия сериал, който ще включва 12 епизода и ще бъде част от програмата през сезон 2026–2027.

Шоурънърът и изпълнителен продуцент на проекта ще бъде Мат Никс, познат с работата си по „Burn Notice“ и „The Gifted“. Към екипа се присъединява и създателят на оригиналния сериал Грег Бонан, а продуцентите обещават, че новата версия ще пренесе духа на Калифорнийското крайбрежие към ново поколение зрители. „"Спасители на плажа" определи цяла епоха на плажната култура и превърна спасителите в глобални икони. Сега е време да вдъхнем нов живот на тази легенда“, коментира президентът на Fox Майкъл Торн.

Оригиналният „Спасители на плажа“ се излъчва между 1989 и 2001 г., обхващайки 11 сезона и над 240 епизода. Сериалът, в който Дейвид Хаселхоф изигра главния спасител Мич Бюканън, превърна Памела Андерсън и Кармен Електра в международни звезди. С характерните си сцени на драматични спасителни операции и визуалния символ – червените бански костюмипродукцията се нареди сред най-гледаните телевизионни формати на 90-те години.

Интересът към франчайза бе подновен през 2017 г., когато на голям екран излезе филмова версия с Дуейн „Скалата“ Джонсън, Зак Ефрон и Кели Рорбах. Въпреки смесените отзиви, продукцията отново привлече внимание към марката „Спасители на плажа“ и подготви почвата за телевизионното завръщане.

Новият сериал на Fox ще постави акцент върху модерни истории и съвременни теми, като същевременно ще запази духа на оригинала – комбинация от екшън, романтика и символа на калифорнийската мечта. Кастингът все още не е обявен, но очакванията са продукцията да даде път на нови лица, които да повторят успеха на звездите от 90-те.


