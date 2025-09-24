Обвиниха бащата на Илон Мъск - Ерол, в сексуално насилие над децата му

Бащата на Илон Мъск, Ерол Мъск, е обвинен в сексуално насилие над пет от децата и доведените си деца, съобщава разследване на „Ню Йорк Таймс“. Бившият южноафрикански политик категорично отхвърля обвиненията, но според изданието именно те са в основата на дългогодишното му влошено отношение с неговия син милиардер.

Според полицейски и съдебни документи, лична кореспонденция, социални доклади и интервюта с членове на семейството, обвинения срещу Ерол са били отправяни както в Южна Африка, така и в Калифорния. Най-ранният известен случай датира от 1993 г., когато доведената му дъщеря Яна Безуйденхаут, тогава на 4 години, разказала на свои близки, че той я е докосвал неприлично.

Десет години по-късно тя твърдяла, че е заварила Ерол да души нейно бельо в спалнята. Тогава близките ѝ се обърнали към полицията, а Илон Мъск също бил информиран. Ерол отрекъл обвиненията, обяснявайки, че подреждал стаята ѝ, защото била в „ужасно състояние“.

🚨 NEW

A New York Times investigation has revealed that Errol Musk, Elon Musk’s father, has been accused of sexually abusing five of his children and stepchildren since 1993. pic.twitter.com/nm0sEojKgM — Amber Speaks Up (@AmberWoods100) September 23, 2025

Роднини го обвинили и в посегателства срещу две негови дъщери и доведен син. В интервю за „Ню Йорк Таймс“ Ерол определя тези твърдения като „нелепици“ и „абсурд“.

Впоследствие, когато Яна станала пълнолетна, двамата започнали интимна връзка и имат две деца. През 2022 г. обаче техният петгодишен син заявил пред роднини, че баща му го е опипвал. Майката на момчето, Хайди-Мари Безуйденхаут — трета съпруга на Ерол и майка на Яна, съобщила случая в съобщение до близък. Полицията била уведомена, но делото било прекратено поради липса на доказателства.

„Няма доказателства, защото това е пълна глупост“, коментира Ерол пред „Ню Йорк Таймс“, твърдейки, че обвиненията са измислени от роднини с цел да изнудят Илон Мъск.

79-годишният Ерол Мъск заявява, че е знаел само за едно обвинение и дава обяснения за още два инцидента. Той никога не е осъждан. Членове на семейството обаче твърдят, че някои от роднините търсят финансова помощ от Илон. Според информация на изданието, през 2023 г. главният изпълнителен директор на Tesla е подпомагал бившата си доведена сестра с около 1700 долара месечно.