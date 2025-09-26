Учени от НАСА искат унищожаването на астероид с ядрено оръжие

Международен екип от учени, включително специалисти с връзки към НАСА, предложи използването на ядрена експлозия като вариант за предотвратяване на възможен сблъсък между астероида 2024 YR4 и Луната през декември 2032 г. Техният анализ, публикуван на платформата arXiv, подчертава, че макар заплахата за Земята вече да е практически отхвърлена, рискът от удар в естествения ни спътник остава.

Астероидът 2024 YR4 бе открит на 27 декември 2024 г. чрез системата ATLAS. При първоначални оценки вероятността за удар в Земята през декември 2032 г. достигна около 3 %. По-късни наблюдения обаче коригираха тази стойност до нула, след като траекторията бе прецизирана. В същото време вероятността за удар с Луната се изчислява на около 4 %.

Един от основните проблеми при удар на такъв обект в Луната е образуването на отломъци, които могат да попаднат в ниска земна орбита и да застрашат спътници и космически станции. Според изчисления, при удар с енергия, еквивалентна на около 6,5 мегатона TNT, може да се освободят до 100 милиона килограма лунен материал, част от който да достигне Земята в рамките на дни. Това би увеличило многократно флукса на микрометеороиди, равняващ се на десетилетия нормална метеороидна активност.

В анализа са разгледани няколко сценария: мисии за рекогносцировка, опит за корекция на орбитата и по-агресивна мярка – ядрено разрушаване на обекта. Според учените коригиращите маневри изглеждат неприложими при наличните данни, поради високата несигурност относно масата и структурата на астероида. Затова те предлагат ядрена експлозия с мощност около 1 мегатон, осъществена на безопасно разстояние над обекта, като възможност за неговото разрушаване или отклоняване.

Решение няма да бъде взето незабавно. Учените предвиждат през 2028 г., при следващо близко приближаване на астероида до Земята, да се съберат по-прецизни данни, които да позволят оценка на рисковете и избор на оптимална стратегия. Дотогава се планира наблюдение с големи телескопи и използване на инструменти като космическия телескоп „Джеймс Уеб“ за уточняване на масата и траекторията на обекта.

Според авторите дори при отпадане на риска, успешна мисия за рекогносцировка би имала стойност и за научни цели, като същевременно ще подобри капацитета за реакция при бъдещи заплахи. Случаят с 2024 YR4 подчертава, че стратегиите за планетарна защита не бива да се ограничават само до потенциални удари със Земята, а трябва да включват и възможни инциденти с Луната – особено с оглед на плановете за постоянна човешка и роботизирана дейност на повърхността ѝ.