Ядрен удар по астероид, който заплашва Луната

Успехът на мисията DART на НАСА, която промени орбитата на астероида Диморфо чрез удар от космическа сонда, показа един възможен начин за защита на Земята от опасни космически обекти. Въпреки това, нов потенциален проблем се появи през декември 2024 г. с откриването на астероида 2024 YR4, чийто размер е приблизително 60 метра. Първоначалните данни сочеха, че този обект има най-високата регистрирана вероятност да удари Земята, превръщайки го в най-сериозната регистрирана заплаха.

Последващите наблюдения бързо намалиха вероятността за удар върху Земята от 3,1% до едва 0,28%, но за сметка на това повишиха вероятността за удар върху Луната до 4,1%. Учените предупреждават, че сблъсъкът би изместил хиляди тонове лунен реголит и би увеличил потока от микрометрити към Земята до 1000 пъти. Въпреки че това не представлява пряка заплаха за хората на планетата, хилядите сателити в ниска околоземна орбита могат да бъдат сериозно повредени, което е значителен проблем предвид съвременната комуникационна инфраструктура.

В отговор на потенциалната заплаха, инженери от НАСА и водещи американски аерокосмически експерти публикуваха статия, в която анализират готовността за противодействие, използвайки различни методи и налични инструменти. Уточняващи наблюдения с космическия телескоп "Джеймс Уеб" през март 2025 г. потвърдиха диаметъра на скалистия (S-тип) астероид на 60 ±7 метра. Статията разглежда опции за разузнаване, отклоняване и унищожаване на обекта, като се отчитат както бързи, така и отложени мисии до 2032 г., фокусирайки се върху спешността и несигурността в параметрите на астероида.

Мисиите за разузнаване са приоритетни и включват прелитания и мисии за приближаване, които да съберат данни за състава, структурата и точната траектория. Обмисля се пренасочване на съществуващи сонди като Janus, OSIRIS-APEX и Psyche за прелитания между 2028 г. и 2030 г. Също така се предлагат нови мисии за бързи изстрелвания, започващи през декември 2025 г., и планирани изстрелвания през 2028 г., за да се съберат ключови данни поне три години преди очаквания удар през 2032 г.

Учените незабавно изключват опцията за отклоняване, подобна на DART, тъй като липсата на точни данни и краткото време не позволяват необходимата подготовка и маневриране. Вместо това, директното унищожаване на астероида чрез кинетичен удар или близка ядрена детонация остава най-предпочитаният вариант за по-късна интервенция. Кинетични удари, способни да унищожат обекти до 81 метра, са възможни между април 2030 г. и април 2032 г. Използването на ядрени устройства (до 1 мегатон) се разглежда за периода от края на 2029 г. до края на 2031 г., като моделирането потвърждава високата им ефективност при правилно определяне на времето, за да се минимизира рискът от фрагменти в ниска орбита.

В заключение, дори ако бъде окончателно изключена вероятността астероид 2024 YR4 да удари Луната, разузнавателните мисии ще осигурят ценна информация за бъдещата планетарна защита. НАСА препоръчва да се даде приоритет на разузнавателна мисия в края на 2028 г., като подготовката за унищожаване се запази като резервен вариант. Очаква се по-нататъшни наблюдения с телескопа "Джеймс Уеб" през февруари 2026 г. да прецизират вероятностите за всички сценарии.