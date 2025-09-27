Гол турист нападна полицай и опита да открадне мотора му

Гол турист се разхождал по улиците на тайландския остров Пукет, нападнал полицай и опитал да открадне мотоциклета му, съобщи Daily Mail.
Нарушителят бил австралиец. Той се разхождал из курорта чисто гол, приближавал се до хората и им крещял. След това туристът решил да се качи на мотоциклета на полицая и дори се опитал да го удуши.
Местните жители били възмутени от инцидента, твърдейки, че липсата на визови ограничения привлича много „нискокачествени туристи“ в Тайланд.
„Те дори не харчат пари. Просто си купуват бутилка бира и купонясват“, коментирал един тайландец онлайн.
В крайна сметка австралиецът бил задържан, но вместо да бъде глобен, бил изпратен в болница за лечение.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #7
14:34 27.09.2025
2 Възмутен
14:37 27.09.2025
3 Дух
Но на тия свестните и умните на който им остава малко време живот сме в друго измерение вече 🖤☠️😔
14:39 27.09.2025
4 Балконинг
14:43 27.09.2025
5 Предозирал е
14:43 27.09.2025
6 отзад
14:44 27.09.2025
7 1488
До коментар #1 от "1488":мэрш как ухаеш.на сюрстрюминг
14:52 27.09.2025
8 Хахаха
14:58 27.09.2025