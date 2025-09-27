Новини
Гол турист нападна полицай и опита да открадне мотора му

27 Септември, 2025 14:32 592 8

Местните жители били възмутени от инцидента

Гол турист нападна полицай и опита да открадне мотора му - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гол турист се разхождал по улиците на тайландския остров Пукет, нападнал полицай и опитал да открадне мотоциклета му, съобщи Daily Mail.

Нарушителят бил австралиец. Той се разхождал из курорта чисто гол, приближавал се до хората и им крещял. След това туристът решил да се качи на мотоциклета на полицая и дори се опитал да го удуши.

Местните жители били възмутени от инцидента, твърдейки, че липсата на визови ограничения привлича много „нискокачествени туристи“ в Тайланд.

„Те дори не харчат пари. Просто си купуват бутилка бира и купонясват“, коментирал един тайландец онлайн.

В крайна сметка австралиецът бил задържан, но вместо да бъде глобен, бил изпратен в болница за лечение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    6 2 Отговор
    българска му работа

    Коментиран от #7

    14:34 27.09.2025

  • 2 Възмутен

    3 0 Отговор
    Това е възмутително

    14:37 27.09.2025

  • 3 Дух

    3 0 Отговор
    Да забравих да отбележа че света тотално е изплискал кофата отдавна, и всичко е станало една слабоумна деградация и объркани хормони ,бързо цялото човечество олигофреняса с тези малоумни либерални комплекси който им се налагат ,
    Но на тия свестните и умните на който им остава малко време живот сме в друго измерение вече 🖤☠️😔

    14:39 27.09.2025

  • 4 Балконинг

    3 0 Отговор
    Изпържен мозък.

    14:43 27.09.2025

  • 5 Предозирал е

    2 1 Отговор
    с… демокрация.

    14:43 27.09.2025

  • 6 отзад

    4 0 Отговор
    Там явно няма мъже ,защото някой можеше да го перне здраво

    14:44 27.09.2025

  • 7 1488

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    мэрш как ухаеш.на сюрстрюминг

    14:52 27.09.2025

  • 8 Хахаха

    0 0 Отговор
    Че е авал , авал е ! Но сигурно е започнал на задна , а като е обърнал " мадамата " е видял че нещо и е щръкнало и го е изпасало здраво по корема ! И човека е побягнал гол и ошашавен без да знае какво върши от стреса ! Тайландски номера...

    14:58 27.09.2025