Гол турист нападна полицай и опита да открадне мотора му

Гол турист се разхождал по улиците на тайландския остров Пукет, нападнал полицай и опитал да открадне мотоциклета му, съобщи Daily Mail.

Нарушителят бил австралиец. Той се разхождал из курорта чисто гол, приближавал се до хората и им крещял. След това туристът решил да се качи на мотоциклета на полицая и дори се опитал да го удуши.

Местните жители били възмутени от инцидента, твърдейки, че липсата на визови ограничения привлича много „нискокачествени туристи“ в Тайланд.

„Те дори не харчат пари. Просто си купуват бутилка бира и купонясват“, коментирал един тайландец онлайн.

В крайна сметка австралиецът бил задържан, но вместо да бъде глобен, бил изпратен в болница за лечение.