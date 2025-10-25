Новини
На 93 почина кралицата на Тайланд - Сирикит ВИДЕО

25 Октомври, 2025 04:48, обновена 25 Октомври, 2025 04:30 687 0

Нейният съпруг крал Пумипон Адулядет почина през 2016 г., след като прекара 70 години на трона и стана най-дълго управлявалият страната монарх

Милен Ганев

Кралицата майка на Тайланд Сирикит почина на 93-годишна възраст, съобщи Би Би Си, цитирана от БТА, като се позова на тайландския кралски двор.

Кралицата е починала мирно в 21:21 ч. местно време (14:21 по Гринуич).

През последните години Сирикит беше ограничила публичните си изяви заради влошеното си здравословно състояние.

Нейният съпруг крал Пумипон Адулядет почина през 2016 г., след като прекара 70 години на трона и стана най-дълго управлявалият монарх на Тайланд. Сирикит беше до него през по-голямата част от това време, печелейки сърцата на сънародниците си с многобройните си благотворителни инициативи, отбелязва Ройтерс.

Сирикит е почитана като майчина фигура на тайландската нация, а рожденият ѝ ден се чества като Ден на майката в Тайланд.


Тайланд
