Мексиканка спечели 74-тия финал на „Мис Вселена“ ВИДЕО

21 Ноември, 2025 09:11, обновена 21 Ноември, 2025 09:22

В челната тройка влязоха още тайландка и венецуелка

Мексиканка спечели 74-тия финал на „Мис Вселена“ ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Победителка на 74-ия финал на „Мис Вселена“, проведен в петък в Банкок, стана мексиканската участничка Фатима Бош Фернандес, а тайландската представителка Вийна Павина Сингх зае второ място, обяви водещият на официалното предаване на живо на конкурса.

„Короната на 74-ия конкурс „Мис Вселена“ отива при участничка от Мексико! Втора е представителка от Тайланд!“, заяви водещият.

View this post on Instagram

A post shared by bunda latinas (@bunda.latinas)


Стефани Адриана Абасали Насър от Венецуела се класира на трето място.

Финалът на „Мис Вселена“ се проведе в конгресния и изложбен център IMPACT в Банкок от 8:00 до 11:00 часа в петък сутринта в Банкок.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НойкоНоевски

    8 1 Отговор
    Ако беше проведен конкурс за Мис Хелоуин - ок. Ама това чудо е всичко друго, но не и красиво !

    09:23 21.11.2025

  • 2 Пич

    6 1 Отговор
    Сега ще го кажа фукливо , но - Всички може да си дъвчат камбанките от яд заради жените , който имаме ние в България ! Това е положението !!!

    Коментиран от #11

    09:27 21.11.2025

  • 3 благодарим на писара за щастливата

    2 0 Отговор
    новина
    барем го огрее с някоя от тез каки дето ги възхваля

    09:29 21.11.2025

  • 4 то няма хубави българки

    1 5 Отговор
    а и там не гледат само красотата .

    Коментиран от #5

    09:32 21.11.2025

  • 5 Пич

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "то няма хубави българки":

    Няма да взема предвид това мнение , защото е злобно , необективно , и нарочно - породено от някакви неуспехи и разочарования !!! Или - евентуално си ...ерас !!! Или.......неевентуално.....

    09:38 21.11.2025

  • 6 просто факти

    10 0 Отговор
    Напълно обикновена жена с конско лице, подходяща да продава дрехи в бутик, но за мис Вселена, това е майтап. Не се ли гледат пропорции, няма ли математика малко? Да не говорим, че има корекции тая и пак на нищо не мяза.

    09:42 21.11.2025

  • 7 манди бранди

    5 0 Отговор
    Вижте й снимки преди операциите, страх да те хване. А сега, след тях - двойничка на Майкъл Джексън, какво да се добави повече? Просто бизнес. Кажете с кого спи за да знаем кой е платил за короната.

    09:48 21.11.2025

  • 8 майор Михов

    0 1 Отговор
    Патока как е пропуснал да прати отряд тюлени за да разтури събитието.
    Щото той бил решил, че Мексико и Венецуела се занимавали били с наркотрафик на държавно ниво.
    Каааак така ще печелят конкурси за красота?
    Хамериканския добитък за него е най-красив на света!
    Е, признавам, че за говорителката на кабинета му ще се съглася с него.

    09:53 21.11.2025

  • 9 Д-р Енчев

    1 0 Отговор
    Можех да докарам на Галена или Преслава, колегата я е орезилил на кукла от алиекспрес.

    09:58 21.11.2025

  • 10 ха ха

    3 0 Отговор
    Каква мексиканка? Ясно си личи,че е потомка на испанските завоеватели.От Латинска Америка все такива пращат и то след като са се подготвяли години наред и след пластични операции.Никога от коренното население на държавите там.

    10:09 21.11.2025

  • 11 Хайнц Клинг

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Хахахаха.

    10:39 21.11.2025

  • 12 Роза

    0 0 Отговор
    Единственото хубаво в нея са косите и зъбите и.Всичко останало е изкуствено!

    13:39 21.11.2025