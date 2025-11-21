Мексиканка спечели 74-тия финал на „Мис Вселена“ ВИДЕО

Победителка на 74-ия финал на „Мис Вселена“, проведен в петък в Банкок, стана мексиканската участничка Фатима Бош Фернандес, а тайландската представителка Вийна Павина Сингх зае второ място, обяви водещият на официалното предаване на живо на конкурса.
„Короната на 74-ия конкурс „Мис Вселена“ отива при участничка от Мексико! Втора е представителка от Тайланд!“, заяви водещият.
Стефани Адриана Абасали Насър от Венецуела се класира на трето място.
Финалът на „Мис Вселена“ се проведе в конгресния и изложбен център IMPACT в Банкок от 8:00 до 11:00 часа в петък сутринта в Банкок.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НойкоНоевски
09:23 21.11.2025
2 Пич
Коментиран от #11
09:27 21.11.2025
3 благодарим на писара за щастливата
барем го огрее с някоя от тез каки дето ги възхваля
09:29 21.11.2025
4 то няма хубави българки
Коментиран от #5
09:32 21.11.2025
5 Пич
До коментар #4 от "то няма хубави българки":Няма да взема предвид това мнение , защото е злобно , необективно , и нарочно - породено от някакви неуспехи и разочарования !!! Или - евентуално си ...ерас !!! Или.......неевентуално.....
09:38 21.11.2025
6 просто факти
09:42 21.11.2025
7 манди бранди
09:48 21.11.2025
8 майор Михов
Щото той бил решил, че Мексико и Венецуела се занимавали били с наркотрафик на държавно ниво.
Каааак така ще печелят конкурси за красота?
Хамериканския добитък за него е най-красив на света!
Е, признавам, че за говорителката на кабинета му ще се съглася с него.
09:53 21.11.2025
9 Д-р Енчев
09:58 21.11.2025
10 ха ха
10:09 21.11.2025
11 Хайнц Клинг
До коментар #2 от "Пич":Хахахаха.
10:39 21.11.2025
12 Роза
13:39 21.11.2025