Изнудват Брад Пит със стари негови голи снимки

Стари интимни кадри на холивудската звезда Брад Пит от края на 90-те, заснети по време на ваканция в Карибите с тогавашната му приятелка Гуинет Полтроу, влязоха отново в заглавията близо 30 години по-късно. Таблоидни публикации твърдят, че частен продавач в САЩ предлага за продажба екземпляр, свързан с августовско издание от 1997 г., срещу приблизително 450 хил. долара. Информацията за евентуалната сделка не е независимо потвърдена, а представители на актьора не са публикували официален коментар.

Случаят припомня правния спор от 1997 г., когато Брад Пит заведе дело в Лос Анджелис с аргумент за посегателство върху личния живот след разпространение на папарашки снимки от частен имот. Тогава съд издаде заповед за спиране на допълнителни продажби и последващо изтегляне на съответния брой от пазара, макар че част от тиража вече беше достигнал до абонати и търговски обекти.

Повторната поява на историята идва в момент, когато вторичният пазар за „редки“ печатни издания и архивни материали около знаменитости се активизира онлайн, а споровете за границите на личното пространство при папарашки снимки от частни имоти остават актуални. Медиите подчертават както високата искана цена, така и съмнението дали е възможно да съществува „единствен“ запазен екземпляр на брой, който по онова време вече е бил разпратен до абонати и продаван на будки преди съдебните разпореждания. Във фокуса неизбежно се връща и обстоятелството, че кадрите са били заснети с телеобектив от скрити позиции – повод случаят често да се цитира в анализи за защита на личния живот на публични лица.