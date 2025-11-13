Новини
Изнудват Брад Пит със стари негови голи снимки

13 Ноември, 2025 14:31 1 097 12

Гол скандал се разрази около холивудската звезда още преди близо 30 години

Изнудват Брад Пит със стари негови голи снимки - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Стари интимни кадри на холивудската звезда Брад Пит от края на 90-те, заснети по време на ваканция в Карибите с тогавашната му приятелка Гуинет Полтроу, влязоха отново в заглавията близо 30 години по-късно. Таблоидни публикации твърдят, че частен продавач в САЩ предлага за продажба екземпляр, свързан с августовско издание от 1997 г., срещу приблизително 450 хил. долара. Информацията за евентуалната сделка не е независимо потвърдена, а представители на актьора не са публикували официален коментар.

Случаят припомня правния спор от 1997 г., когато Брад Пит заведе дело в Лос Анджелис с аргумент за посегателство върху личния живот след разпространение на папарашки снимки от частен имот. Тогава съд издаде заповед за спиране на допълнителни продажби и последващо изтегляне на съответния брой от пазара, макар че част от тиража вече беше достигнал до абонати и търговски обекти.

Повторната поява на историята идва в момент, когато вторичният пазар за „редки“ печатни издания и архивни материали около знаменитости се активизира онлайн, а споровете за границите на личното пространство при папарашки снимки от частни имоти остават актуални. Медиите подчертават както високата искана цена, така и съмнението дали е възможно да съществува „единствен“ запазен екземпляр на брой, който по онова време вече е бил разпратен до абонати и продаван на будки преди съдебните разпореждания. Във фокуса неизбежно се връща и обстоятелството, че кадрите са били заснети с телеобектив от скрити позиции – повод случаят често да се цитира в анализи за защита на личния живот на публични лица.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Освалдо Риос

    0 3 Отговор
    Ако и Гуинет е била голичка до него, може да го е засрамила.

    14:39 13.11.2025

  • 2 Цвете

    3 1 Отговор
    И ТАМ ИМАЛО МРЪСНИЦИ? ЦИНИК, ДА СИ ИЗКАРВА ПАРИ, КАТО МЪРСИ ЧЕСТА НА ЕДИН ТОЛКОВА МНОГО ХАРИЗМАТИЧЕН АКТЬОР. ТОЯ Е ЕДНА ГНИДА И ЧОВЕК НЕ ТРЯБВА ДА ЗАДЪЛБАВА НА ПРОСТАЦИТЕ.

    Коментиран от #3, #9, #11

    14:41 13.11.2025

  • 3 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Цвете":

    Хубавото на симките от 90-те е, че са автентични и не могат да се подправят с ЧатДжиПиДиТо

    Коментиран от #8

    14:44 13.11.2025

  • 4 Цецка

    0 2 Отговор
    Арабите са големи хора. Попаднах на фирма с 150милион оборот шеф на фирмата арабин 🤭🥳😂

    14:52 13.11.2025

  • 5 Абел

    0 0 Отговор
    Абсолютната лъжа

    14:57 13.11.2025

  • 6 абе,

    2 0 Отговор
    Новинка-буря в чаша вода.Тези снимки са пупликувани в издание от 1997 г., т.е не нещо ново или невиждано, някой си решил да изкара някакви си 450 $ я изкара,я не.

    14:59 13.11.2025

  • 7 Механик

    0 0 Отговор
    Спецов изнудва Кокорчето с негови голи снимки.
    Ма а много убав на снимките. Не виждам от какво се срамува.

    15:01 13.11.2025

  • 8 не е така

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Чалгарката Андрешка си беше фотошопирала детските и пуберските снимки,че и на баба си дори:))))))

    Коментиран от #10

    15:01 13.11.2025

  • 9 Що бе?

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Цвете":

    Какво има да се срамува, трябва да се гордее, че е красавец! Това не са голи снимки на атанас атанасов, или на Фритюрник а от БСП!

    15:08 13.11.2025

  • 10 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "не е така":

    Това е друго. Сканирана снимака в дигитален формат подлежи на обработка. Докато снимка от негатив винаги на 100% е автентична. Общо взето, затова и наложиха цифровите технологии, защото са далеч от автентичността.

    15:16 13.11.2025

  • 11 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Цвете":

    Добре де, ние като ходим на море се събличаме и може да не приличаме на Аполон, но не се срамуваме от себе си. Тоя кво го е срам. Говори се , че е приличал на хърбалет, с после се прави на мъж и затова го е срам.

    15:29 13.11.2025

  • 12 мисирпрес

    0 0 Отговор
    И къде видяхте изнудване?

    15:39 13.11.2025