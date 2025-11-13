Изнудват Брад Пит със стари негови голи снимки

Стари интимни кадри на холивудската звезда Брад Пит от края на 90-те, заснети по време на ваканция в Карибите с тогавашната му приятелка Гуинет Полтроу, влязоха отново в заглавията близо 30 години по-късно. Таблоидни публикации твърдят, че частен продавач в САЩ предлага за продажба екземпляр, свързан с августовско издание от 1997 г., срещу приблизително 450 хил. долара. Информацията за евентуалната сделка не е независимо потвърдена, а представители на актьора не са публикували официален коментар.
Случаят припомня правния спор от 1997 г., когато Брад Пит заведе дело в Лос Анджелис с аргумент за посегателство върху личния живот след разпространение на папарашки снимки от частен имот. Тогава съд издаде заповед за спиране на допълнителни продажби и последващо изтегляне на съответния брой от пазара, макар че част от тиража вече беше достигнал до абонати и търговски обекти.
Повторната поява на историята идва в момент, когато вторичният пазар за „редки“ печатни издания и архивни материали около знаменитости се активизира онлайн, а споровете за границите на личното пространство при папарашки снимки от частни имоти остават актуални. Медиите подчертават както високата искана цена, така и съмнението дали е възможно да съществува „единствен“ запазен екземпляр на брой, който по онова време вече е бил разпратен до абонати и продаван на будки преди съдебните разпореждания. Във фокуса неизбежно се връща и обстоятелството, че кадрите са били заснети с телеобектив от скрити позиции – повод случаят често да се цитира в анализи за защита на личния живот на публични лица.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Освалдо Риос
14:39 13.11.2025
2 Цвете
Коментиран от #3, #9, #11
14:41 13.11.2025
3 честен ционист
До коментар #2 от "Цвете":Хубавото на симките от 90-те е, че са автентични и не могат да се подправят с ЧатДжиПиДиТо
Коментиран от #8
14:44 13.11.2025
4 Цецка
14:52 13.11.2025
5 Абел
14:57 13.11.2025
6 абе,
14:59 13.11.2025
7 Механик
Ма а много убав на снимките. Не виждам от какво се срамува.
15:01 13.11.2025
8 не е така
До коментар #3 от "честен ционист":Чалгарката Андрешка си беше фотошопирала детските и пуберските снимки,че и на баба си дори:))))))
Коментиран от #10
15:01 13.11.2025
9 Що бе?
До коментар #2 от "Цвете":Какво има да се срамува, трябва да се гордее, че е красавец! Това не са голи снимки на атанас атанасов, или на Фритюрник а от БСП!
15:08 13.11.2025
10 честен ционист
До коментар #8 от "не е така":Това е друго. Сканирана снимака в дигитален формат подлежи на обработка. Докато снимка от негатив винаги на 100% е автентична. Общо взето, затова и наложиха цифровите технологии, защото са далеч от автентичността.
15:16 13.11.2025
11 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "Цвете":Добре де, ние като ходим на море се събличаме и може да не приличаме на Аполон, но не се срамуваме от себе си. Тоя кво го е срам. Говори се , че е приличал на хърбалет, с после се прави на мъж и затова го е срам.
15:29 13.11.2025
12 мисирпрес
15:39 13.11.2025