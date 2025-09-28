Нарколог обясни защо алкохолът е особено опасен за жените

Специалистът по зависимости д-р Николай Чередниченко обясни защо алкохолът е особено опасен за жените и как навикът за облекчаване на стреса с чаша вино може бързо да се превърне в смъртоносна зависимост, пише Lenta.ru.

Той предупреди, че коварната опасност от алкохола за жените се крие в скоростта, с която той се развива до критично ниво на зависимост. Необратими промени в организма им могат да настъпят много бързо – само за 2,5 до 5 години – докато при мъжете алкохолизмът се развива за 10 до 15 години.

„Вътрешните органи на жените страдат по-бързо. Работата на черния дроб и панкреаса са нарушени, а мозъкът и централната нервна система са негативно засегнати“, обясни специалистът по зависимости. Системната консумация на алкохол също се отразява на психиката на жената. С напредването на зависимостта тя става агресивна, ревлива и мнителна – самата ѝ личност е разрушена.", обясни той.

Лекарят обясни, че това се случва, защото организмът на жените произвежда значително по-малко от ензима, който разгражда етанола. Това кара отровата да циркулира в кръвта по-дълго и да има по-тежко въздействие върху вътрешните органи.