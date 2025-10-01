Новини
Емили и Наталия от "Ергенът" се оказаха поп фолк певици (ВИДЕО)

1 Октомври, 2025

И двете момичета имат чалга парчета зад гърба си

Емили и Наталия от "Ергенът" се оказаха поп фолк певици (ВИДЕО) - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Феновете на "Ергенът: Любов в рая“ са истински шок - две от най-обсъжданите участнички, Емили Шишкова и Натали Стойчева, имат песни и клипове, заснети години преди да влязат в шоуто, но никога не са ги споменавали в ефир.

Емили е издала едно парче озаглавено "Нека да си знаят“, пуснато преди пет години заедно с Ангел, който почина от пневмония през 2021 г., и скандалния шоумен Джамайката. Видеото е типична чалга провокация - Емили е разголена на легло и диван, кълчи се пред камерата и демонстрира безкомпромисен сексапил. Текстът ѝ е като истинска бомба: "Пресметни едно наум, че убиваш вместо шум, вкарвам те в брутален филм сега. Пускай - кеф ми е така, ти избирай скоростта и не спирай, и на спирай! Тук сме само аз и ти виждам в очите ти - всяка к***а искаш ти, кажи“. Феновете пишат, че Емили тогава е изглеждала по-красива от сегашното си присъствие в шоуто, а видеото показва непоправима провокативност, пише plovdiv24.bg.

Натали пък само преди година пуска своя солова песен "Искат с мен да се снимат“. Това е модерно поп парче с ориенталски мотиви в стила на Гери-Никол, залагащо на секс, провокации и закани!

Клипът е заснет край басейн, пълен с красиви момичета. Натали танцува с тях мокра и секси, а в кадрите с чернокож красавец изглежда опасно близка и дръзка. Текстът е още по-ярък: "Пия за тебе, пия и за мене, за всички балъци, дето не са до мене. Никога не съм сама, ти знаеш, искаш ме, нали? Спри и по-добре се откажи - ти ще ме искаш завинаги, запомни името ми - Натали!“. Зрителите вече наричат парчето "закана за всички ергени“, а самата Натали никога не е казвала в предаването, че има песен - само повтаря, че обича да пее.

Докато музикалното им минало взривява мрежата, сенките около участниците също не остават незабелязани. Емили още носи белега от стария побой над съученичка, Валентин е спряган за съдебни неприятности заради подтикване на Емили към проституция в ефир, а Натали крие, че извън музиката работи като танцьорка в столично нощно заведение.

Въпреки всичко Натали продължава да изумява с всестранно развитата си личност - певица, танцьорка, гримьор, модел, мениджър в шахматен клуб, провокаторка и романтичка едновременно. Комбинацията с палавата Емили и скандалния Валентин прави този сезон на "Ергенът: Любов в рая“ най-пикантния досега, а феновете не спират да обсъждат клиповете и текстовете на двете участнички, които разкриват техните дръзки, секси и артистични страни далеч отвъд розите и розовите мигове в имението.


  • 1 Санкция

    5 0 Отговор
    Натали беше танцьорка в 33 😉

    Коментиран от #5

    13:58 01.10.2025

  • 2 1488

    14 0 Отговор
    а сички мьже са епилирани културисти с бронзов тен, синчета на бивши или настоящи полицаи и прочее отрочета на бкп ?

    13:59 01.10.2025

  • 3 си дзън

    7 0 Отговор
    Ергенът сериозно изостава. В Брадърът имаме вече забременена.

    14:11 01.10.2025

  • 4 Сталин

    13 0 Отговор
    То има ли съмнение че тия кифли не са кvрви

    14:12 01.10.2025

  • 5 Цъцъ

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Санкция":

    Сега го играе малка "девица", иска да става снаха кметица😂

    14:14 01.10.2025

  • 6 Станахте смешни..

    8 0 Отговор
    Днес загледах сутринта случайно за 5 минути тия и двете изгонени изглеждаха като 55годишни изгонени от публичен дом! Иначе не си губя времето с .ростотии.

    14:22 01.10.2025

  • 7 ха, ха

    1 0 Отговор
    Е то вече всеки бездарен простафел с пари може да си плати да запише някаква глупотия и да се покълчи в ориенталски ритми.Това не го прави певец,нито това е нещо качествено за слушане.Само си начесват егото и стават смешени в очите на хората особено на тези с музикални качества.Жалка работа.

    15:35 01.10.2025