Фики Стораро си купи колата-мечта: Скъпо и мощно "Ламборгини" (ВИДЕО)

Фолк звездата Фики Стораро се похвали с мечтана нова придобивка – „Ламборгини Темерарио“. Колата е изключително скъпа и бърза, а първият, който го поздрави, бе малкият му брат Емрах Стораро.
„Скъпи приятели, сбъднах една моя мечта, а именно – „Ламборгини Темерарио“. Благодаря на всички, които ми честитят“, каза по-големият син на Тони Стораро, снимайки се с новата си придобивка на бензиностанция. Освен това той засне и новото возило, паркирано до първото си – известния жълт „Шевролет Bumblebee“, като написа: „Първата ми любов и последната“.
Изключително горд нямаше как да не бъде и по-малкият му брат Емрах, който засне видео, в което двамата се возят за първи път, и сподели: „Не мога да повярвам какво се случва. Първото „Ламборгини Темерарио“ е на батко ми. Първото и най-бързото“, след което показа километража, за да отбележат първите 100 километра на колата.
„Ламборгини Темерарио“ е най-новият суперавтомобил на италианската марка и наследник на популярния модел „Хуракан“. Колата разполага с 4.0-литров V8 битурбо двигател и три електромотора, които заедно развиват около 920 конски сили. „Темерарио“ ускорява от 0 до 100 км/ч за приблизително 2,7 секунди и достига максимална скорост над 340 км/ч, пише Телеграф.
Моделът впечатлява и с агресивния си дизайн, характерните шестоъгълни LED светлини и модерна хибридна технология. Цената му започва от около 300 хиляди евро, а в България след данъци може да достигне и над половин милион евро.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
