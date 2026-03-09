Новини
Любопитно »
Фики Стораро си купи колата-мечта: Скъпо и мощно "Ламборгини" (ВИДЕО)

9 Март, 2026 13:31 1 303 28

Най-ентусиазиран от покупката беше брат му Емрах

Фики Стораро си купи колата-мечта: Скъпо и мощно "Ламборгини" (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Фолк звездата Фики Стораро се похвали с мечтана нова придобивка – „Ламборгини Темерарио“. Колата е изключително скъпа и бърза, а първият, който го поздрави, бе малкият му брат Емрах Стораро.

„Скъпи приятели, сбъднах една моя мечта, а именно – „Ламборгини Темерарио“. Благодаря на всички, които ми честитят“, каза по-големият син на Тони Стораро, снимайки се с новата си придобивка на бензиностанция. Освен това той засне и новото возило, паркирано до първото си – известния жълт „Шевролет Bumblebee“, като написа: „Първата ми любов и последната“.

Изключително горд нямаше как да не бъде и по-малкият му брат Емрах, който засне видео, в което двамата се возят за първи път, и сподели: „Не мога да повярвам какво се случва. Първото „Ламборгини Темерарио“ е на батко ми. Първото и най-бързото“, след което показа километража, за да отбележат първите 100 километра на колата.

„Ламборгини Темерарио“ е най-новият суперавтомобил на италианската марка и наследник на популярния модел „Хуракан“. Колата разполага с 4.0-литров V8 битурбо двигател и три електромотора, които заедно развиват около 920 конски сили. „Темерарио“ ускорява от 0 до 100 км/ч за приблизително 2,7 секунди и достига максимална скорост над 340 км/ч, пише Телеграф.

Моделът впечатлява и с агресивния си дизайн, характерните шестоъгълни LED светлини и модерна хибридна технология. Цената му започва от около 300 хиляди евро, а в България след данъци може да достигне и над половин милион евро.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 5 Отговор
    Тони Стораро се пазареше в заведението ми за 50 стотинки.Много са стиснати цялото семейство.Казал съм им повече да не идват в заведението ми.

    Коментиран от #6, #9, #12

    13:33 09.03.2026

  • 2 Бръснар

    32 1 Отговор
    А НАП къде е ?
    Обикалят по бръснарници и пазари...за да контролират...баби...

    Коментиран от #5

    13:34 09.03.2026

  • 3 Със или

    9 0 Отговор
    без - значение никакво !

    13:35 09.03.2026

  • 4 Монтьор

    30 0 Отговор
    И десет ламбуджината + десет майбаха + десет богати да имаш, пак си оставаш от маалата. Същото е и с Нюню-то !!!

    13:35 09.03.2026

  • 5 Последния Софиянец

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Бръснар":

    Бойко Борисов миналата седмица си купи Мазерати за 10 млн чрез Юнион Ивкони.

    13:35 09.03.2026

  • 7 да ви на държавата

    22 0 Отговор
    Къде е НАП бе , тез едвали се късат да продават дискове с музика , за концерти не съм чул?

    13:40 09.03.2026

  • 9 Сдружение 17-те ресторанта

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    При тебе всичко е на аванта. И без това не работиш, какви пари искаш? Сигурно са те помислили за някой просяк.

    13:40 09.03.2026

  • 10 майтапчия

    13 0 Отговор
    Браво ! Сега като му сложи едно АГУ и ще стане бинбон .

    13:40 09.03.2026

  • 11 Гадост и зараза

    10 0 Отговор
    Мно.ro г.н...я..с...е..н

    13:41 09.03.2026

  • 12 Питане

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Вдигна ли вече цената на 60 ст ?

    13:42 09.03.2026

  • 13 Пенсионерка с 300 € пенсия

    12 3 Отговор
    Браво на момчето, нека да има, дано не плаща данъци

    13:42 09.03.2026

  • 14 хдхйггжб

    9 0 Отговор
    Цял живот ще ме е яд сигурно , че не емигрирах от таз държава , едни си броят стотинките , други направо от дърветата ги берат.

    13:46 09.03.2026

  • 15 Ганя Путинофила

    10 0 Отговор
    Чалгаджийското племе му я купи!

    13:46 09.03.2026

  • 16 Проблеми са

    4 1 Отговор
    Къде ще го караш по магистрата с дупки
    Кой ще го подържа сервиз на ламбо
    Къде слагаш багажа на любимата
    Къде ще слагаш инструментите на оркестърът
    Къде ще слагаш осветлението за представленията.
    Не е умна постъпка а няма кой да те последва.
    Виж останалите в бранша какво карат джипове
    А да ли безопасно за семейството и децата ти.
    Къде ще ги сложиш.
    Да беше купил джип или нещо което да става за всичко
    От кола за изглед до кола която ще направим парти бирата и мезето и музиката отзад в джипа.
    Да ти кажа браво

    13:47 09.03.2026

  • 17 Светът е сбъркан!

    11 0 Отговор
    Стругаря, който създава си брои стотинките за хляб!

    13:48 09.03.2026

  • 18 Истината

    10 0 Отговор
    Дали Фикито знае дали ще си плаща данъците?

    13:52 09.03.2026

  • 19 Днес преса премаза работник

    7 0 Отговор
    във Велико Търново!
    Бачкайте и слушайте чалга!

    13:53 09.03.2026

  • 20 абе кръстете се

    5 0 Отговор
    мангалату news, или босфор news. Да ви е .а мам.цето безродно.

    14:00 09.03.2026

  • 21 НАП

    9 0 Отговор
    къде си?

    14:03 09.03.2026

  • 22 хехех

    5 0 Отговор
    Ако си махне главата, ще заприлича на човек.

    14:04 09.03.2026

  • 23 Тома

    3 1 Отговор
    Да живее сичкото сигани и тук таме българи

    14:11 09.03.2026

  • 24 Гладна България

    2 0 Отговор
    Народът няма пари за храна и да си плати сметките за ток, те ни занимават с този без.дел...ник. Колко данъци е платил, откъде са тези пари?!?

    14:12 09.03.2026

  • 25 нерегистриран

    1 0 Отговор
    НАП следи зорко доходите!

    14:13 09.03.2026

  • 26 Факи, фики, мики

    3 0 Отговор
    Емрах и Наасрах все ни е тая. Да си плаща данъците и да се епилира

    14:14 09.03.2026

  • 27 И с този

    2 0 Отговор
    И с този матрял ще се опълчваме на изгряващия Изток??

    Не е истина до къде се докарахме.

    14:16 09.03.2026

  • 28 Галфончо

    0 0 Отговор
    И като е най бързото с колко ще го кара ?

    14:16 09.03.2026