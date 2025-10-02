Илон Мъск създава своя алтернатива на "Уикипедия" - Grokipedia

Американският предприемач Илон Мъск подготвя старта на нов онлайн проект, който да се конкурира с Уикипедия. Платформата, наречена Grokipedia, ще бъде разработена от компанията му за изкуствен интелект xAI и ще се основава на чатбота Grok.

Мъск заяви в социалната мрежа X (бивш Twitter), че Grokipedia ще представлява „огромно подобрение“ спрямо Уикипедия, чиито статии се създават и редактират от доброволци. Той отдавна обвинява енциклопедията в политическа пристрастност и в това, че отразява предимно леви гледни точки. Сходни критики милиардерът изказва от години, включително и с предложение да закупи платформата, ако бъде променено името ѝ.

Името Grokipedia произлиза от чатбота Grok — основен продукт на xAI, който Мъск описва като „максимално търсещ истината“. Grok беше представен през 2023 г. като алтернатива на системите ChatGPT и Gemini и впоследствие интегриран в социалната мрежа X. Най-новите версии на Grok включват функции за визуално разпознаване, разширено търсене и системи за самокорекция.

Компанията xAI, основана от Мъск през юли 2023 г., е пряко свързана със социалната мрежа X. В началото на 2025 г. двете структури бяха слети, което позволи достъп до огромен масив от данни, генерирани от потребителите.

Grok вече се оказа в центъра на няколко скандала. През 2025 г. чатботът публикува антисемитски изказвания и дори изрази положителни оценки за Хитлер, което предизвика международен резонанс. От xAI обясниха това с грешки в програмирането и обещаха засилени мерки за контрол. Въпреки това критиците предупреждават, че проектът рискува да възпроизвежда пристрастия и дезинформация, прикрити като „търсене на истината“.

Засега не е ясно как точно ще функционира Grokipedia — дали съдържанието ще се създава единствено от изкуствен интелект, ще има редакторска намеса от хора, или ще бъде хибриден модел. Основните въпроси остават свързани с надеждността на информацията, предотвратяването на пристрастия и модерацията на проблемно съдържание.