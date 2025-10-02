Новини
Илон Мъск създава своя алтернатива на "Уикипедия" - Grokipedia

2 Октомври, 2025 12:01 514 7

Платформата ще използва неговия чатбот, базиран на изкуствен интелект - Grok

Илон Мъск създава своя алтернатива на "Уикипедия" - Grokipedia - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският предприемач Илон Мъск подготвя старта на нов онлайн проект, който да се конкурира с Уикипедия. Платформата, наречена Grokipedia, ще бъде разработена от компанията му за изкуствен интелект xAI и ще се основава на чатбота Grok.

Мъск заяви в социалната мрежа X (бивш Twitter), че Grokipedia ще представлява „огромно подобрение“ спрямо Уикипедия, чиито статии се създават и редактират от доброволци. Той отдавна обвинява енциклопедията в политическа пристрастност и в това, че отразява предимно леви гледни точки. Сходни критики милиардерът изказва от години, включително и с предложение да закупи платформата, ако бъде променено името ѝ.

Името Grokipedia произлиза от чатбота Grok основен продукт на xAI, който Мъск описва като „максимално търсещ истината“. Grok беше представен през 2023 г. като алтернатива на системите ChatGPT и Gemini и впоследствие интегриран в социалната мрежа X. Най-новите версии на Grok включват функции за визуално разпознаване, разширено търсене и системи за самокорекция.

Компанията xAI, основана от Мъск през юли 2023 г., е пряко свързана със социалната мрежа X. В началото на 2025 г. двете структури бяха слети, което позволи достъп до огромен масив от данни, генерирани от потребителите.

Grok вече се оказа в центъра на няколко скандала. През 2025 г. чатботът публикува антисемитски изказвания и дори изрази положителни оценки за Хитлер, което предизвика международен резонанс. От xAI обясниха това с грешки в програмирането и обещаха засилени мерки за контрол. Въпреки това критиците предупреждават, че проектът рискува да възпроизвежда пристрастия и дезинформация, прикрити като „търсене на истината“.

Засега не е ясно как точно ще функционира Grokipedia — дали съдържанието ще се създава единствено от изкуствен интелект, ще има редакторска намеса от хора, или ще бъде хибриден модел. Основните въпроси остават свързани с надеждността на информацията, предотвратяването на пристрастия и модерацията на проблемно съдържание.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Бай

    3 0 Отговор
    Аз пък създавам грогипедиа.
    Само за пияници и... педи...атри.

    12:13 02.10.2025

  • 2 УдоМача

    1 1 Отговор
    Този проект е излишен защото няма да е свободен и един ден може да стане "Министерство на истината"..

    12:16 02.10.2025

  • 3 1488

    2 1 Отговор
    а трябваше да се казва прьдлепедия

    12:18 02.10.2025

  • 4 мьрсулана

    2 1 Отговор
    ама много руско звучи

    12:19 02.10.2025

  • 5 Мъж

    0 1 Отговор
    Ще взимам еврейка за жена

    12:21 02.10.2025

  • 6 Албатрос

    0 0 Отговор
    -педия добре звучи, ще намери привърженици. Аз няма да я посещавам.

    12:37 02.10.2025

  • 7 Грую

    0 0 Отговор
    Да те е срам да цитираш, отде си взел информацията

    12:38 02.10.2025