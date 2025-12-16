Новини
Джеймс Камерън стана милиардер дни преди премиерата на "Аватар 3"

16 Декември, 2025 13:59

Камерън е шестият режисьор, станал милиардер от филмите си

Джеймс Камерън стана милиардер дни преди премиерата на "Аватар 3" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Режисьорът Джеймс Камерън официално е милиардер, съобщава списание Forbes дни преди премиерата на новия му филм „Аватар: Огън и пепел“. Продукцията е третата част от мащабната поредица „Аватар“, която включва „Аватар“ от 2009 г. – най-касовият филм в историята с приходи от 2,9 млрд. долара, и „Аватар: Природата на водата“ от 2022 г. – третият най-успешен филм на всички времена с 2,3 млрд. долара.

По данни на Forbes филмите на Камерън, започвайки от „Терминатор“ и „Пришълците“ през 80-те години, преминавайки през „Титаник“ и първите два филма от поредицата „Аватар“, са реализирали близо 9 млрд. долара приходи в световния боксофис. Делът на режисьора от тези постъпления формира основната част от личното му състояние, което изданието оценява на около 1,1 млрд. долара. Така Джеймс Камерън се нарежда в ограничен кръг режисьори, достигнали статут на милиардери, сред които са Джордж Лукас, Стивън Спилбърг, Питър Джаксън и Тайлър Пери.

Според оценките на Forbes Камерън може да спечели най-малко 200 млн. долара преди данъци и такси от „Аватар: Огън и пепел“, ако филмът оправдае очакванията за боксофис успех.

Режисьорът нееднократно е използвал финансовите резултати на поредицата като аргумент в нейна защита. Когато е предложил на студиото да разшири франчайза до общо пет филма, Камерън е поставил въпроса дали не биха искали още възможности за продукции с приходи от порядъка на 2 млрд. долара. По думите му първоначално е срещнал известна съпротива, но е посочил, че подобни резултати сами по себе си оправдават риска.

В разговор с Discussing Film Камерън коментира и продължаващата му употреба на 3D технологии и висока кадрова честота, въпреки противоречивите реакции на част от публиката. Той заяви, че финансовият успех на „Аватар: Природата на водата“ е ясен показател за интереса на зрителите, като подчерта, че в крайна сметка това е и негов личен художествен избор.

„Аватар: Огън и пепел“ излиза по кината на 19 декември под разпространението на 20th Century Studios и Disney.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    2 0 Отговор
    Като помня как едва догледах вторио едва ли ще пробвам с третио

    Коментиран от #2

    14:01 16.12.2025

  • 2 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Ще гледаш обаче централата на Skyney как изсмуква водата на Плевен.

    14:03 16.12.2025