7-годишният син на Роксана иска да се жени, Софи Маринова ще пее на сватбата (ВИДЕО)

Поп фолк звездата Роксана не беше тази, която прикова вниманието към себе си, но този път аплодисментите и адмирациите отидоха за малкия ѝ син. 7-годишният Александър я остави без думи с намерението си за сватба – и то напълно сериозно.

„Мамо, кажи на леля Софка, че ще се женя!“, заявил наследникът на певицата, при това с готов план в главата. Булката? Виктория – девойка от село Александрово. А за купона той иска една от най-големите звезди на поп фолка у нас - Софи Маринова.

Алекс явно няма намерение да оставя нищо на случайността – оркестърът е в готовност, булката е избрана, остава само датата. В социалните мрежи феновете на Роксана буквално се пръснаха от смях: „Евала, малкия! Истински мъж още от сега!“, „Любовта не пита за възраст, действай, Алекс!“, „И ние така почнахме – игра на сватба, после 20 години брак!“

Докато мечтае да стане учител, младият господин вече дава първите си уроци по любов. Междувременно по-големият брат върви по стъпките на майка си и вече композира.

Ще мине известно време, поне за да бъде спазен закона за възрастта на младоженците, преди да има сватба, но мрежата вече е впечатлена, че малкият Алекс явно заявява намеренията към избраницата си.