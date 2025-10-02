Новини
Любопитно »
7-годишният син на Роксана иска да се жени, Софи Маринова ще пее на сватбата (ВИДЕО)

2 Октомври, 2025 15:59 497 8

Малкият син на поп фолк певицата си е избрал булка

7-годишният син на Роксана иска да се жени, Софи Маринова ще пее на сватбата (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп фолк звездата Роксана не беше тази, която прикова вниманието към себе си, но този път аплодисментите и адмирациите отидоха за малкия ѝ син. 7-годишният Александър я остави без думи с намерението си за сватба – и то напълно сериозно.

„Мамо, кажи на леля Софка, че ще се женя!“, заявил наследникът на певицата, при това с готов план в главата. Булката? Виктория – девойка от село Александрово. А за купона той иска една от най-големите звезди на поп фолка у нас - Софи Маринова.

Алекс явно няма намерение да оставя нищо на случайността – оркестърът е в готовност, булката е избрана, остава само датата. В социалните мрежи феновете на Роксана буквално се пръснаха от смях: „Евала, малкия! Истински мъж още от сега!“, „Любовта не пита за възраст, действай, Алекс!“, „И ние така почнахме – игра на сватба, после 20 години брак!“

Докато мечтае да стане учител, младият господин вече дава първите си уроци по любов. Междувременно по-големият брат върви по стъпките на майка си и вече композира.

Ще мине известно време, поне за да бъде спазен закона за възрастта на младоженците, преди да има сватба, но мрежата вече е впечатлена, че малкият Алекс явно заявява намеренията към избраницата си.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 въпросче

    2 0 Отговор
    За коя ще се жени? За Софито,ли?

    16:00 02.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 жесед

    4 0 Отговор
    Ами време му е :))) Дето се вика даже вече е дърт за женене. В маалата вече и деца имат.

    16:05 02.10.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Цигански табиети. Ако се забави още малко, булката вече няма да е девствена.

    16:07 02.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ДЕМОуж крация

    1 0 Отговор
    Що ме изтри бе, май и ти си от тях!Имаш ли покана за сватбата?!

    16:11 02.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сандокан

    0 0 Отговор
    Време му е да се ожени на детето

    16:14 02.10.2025