Първи страстни целувки в "Биг Брадър" след щур купон (ВИДЕО)

Къщата на "Биг Брадър" стана сцена на бурно и неконтролируемо парти по случай рождения ден на Мина.

В самото начало веселбата се вихреше около отрупаната с почерпки и напитки маса, но с покачването на градуса някои съквартиранти решиха да го пренесат директно в джакузито. Дрехите паднаха и се разтресе пищна плът, а Мина и Сияна останаха по прашки в бълбукащата вода на двора.

В щурата нощ факт бе и първата целувка в Къщата беше между Въшка и Стоянов пред очите на останалите съквартиранти.

В края на купона, след който последваха и номинации, Биг Брадър реши да направи голям подарък на Мина, а именно възможността директно да номинира участник по свой избор за изгонване. Тя се възползва от подарената и възможност и избра Овца.

На следващия ден съквартирантите, страдащи от тежък махмурлук, трябваше да решат кои ще са новите номинирани за изгонване. След гласуването борещите се за оставане в Къщата са Овца, Валентин, Стефани и Иван.​