Първи страстни целувки в "Биг Брадър" след щур купон (ВИДЕО)

3 Октомври, 2025 12:01 1 195 13

  • целувка-
  • биг брадър-
  • купон-
  • парти-
  • двойка

Белязани от махмурлука съквартирантите трябваше да изберат и следващите номинирани

Първи страстни целувки в "Биг Брадър" след щур купон (ВИДЕО) - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Къщата на "Биг Брадър" стана сцена на бурно и неконтролируемо парти по случай рождения ден на Мина.

В самото начало веселбата се вихреше около отрупаната с почерпки и напитки маса, но с покачването на градуса някои съквартиранти решиха да го пренесат директно в джакузито. Дрехите паднаха и се разтресе пищна плът, а Мина и Сияна останаха по прашки в бълбукащата вода на двора.

В щурата нощ факт бе и първата целувка в Къщата беше между Въшка и Стоянов пред очите на останалите съквартиранти.

В края на купона, след който последваха и номинации, Биг Брадър реши да направи голям подарък на Мина, а именно възможността директно да номинира участник по свой избор за изгонване. Тя се възползва от подарената и възможност и избра Овца.

На следващия ден съквартирантите, страдащи от тежък махмурлук, трябваше да решат кои ще са новите номинирани за изгонване. След гласуването борещите се за оставане в Къщата са Овца, Валентин, Стефани и Иван.​


  • 1 Директора👨‍✈️

    8 4 Отговор
    Добре, че нямам ТВ вкъщи!
    Като видях това тук случайно... повърнах!

    12:03 03.10.2025

  • 2 Освалдо Риос

    17 2 Отговор
    2/3 от участницти са цигани, тия не се бавят. До края на формата може да видим и сватба.

    Коментиран от #12

    12:03 03.10.2025

  • 3 Паисий е жив

    5 3 Отговор
    Всички в Биг Брадър трябва да се борят за голямата награда - лоботонмия. Но изненадата в края на сезона е, че всички получават лоботонмия!

    Коментиран от #4

    12:04 03.10.2025

  • 5 си дзън

    6 0 Отговор
    Кой забремени Стефани е основният въпрос

    12:13 03.10.2025

  • 6 мани беги

    12 1 Отговор
    много циганета и турци тоя път ... тия, които определят на кастинга, явно са от маалата

    12:19 03.10.2025

  • 7 бай Бай

    2 1 Отговор
    От кога някаква целувка е новина?
    Ало, коя година сме и в коя страна??
    Нека се целува народа свободно.
    Но само след измиване на зъбите, ей!

    12:25 03.10.2025

  • 8 Тв критик

    3 0 Отговор
    И кво от това , важна сводка за любителите на тъпи шоу програми.

    12:34 03.10.2025

  • 9 Салмонела

    5 1 Отговор
    Шоу за дебили с участието на такива .

    12:36 03.10.2025

  • 11 Явно само тия от малата

    3 0 Отговор
    Гледат това недоразумение наречено биг брадър
    Щом са набутали само такива
    Голям позор

    13:08 03.10.2025

  • 12 Трол

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Освалдо Риос":

    Преди 20 години имаше един-единствен такъв участник и на всичкото отгоре си изкарваше хляба с работа.

    13:14 03.10.2025

  • 13 Умирам от смях

    1 0 Отговор
    Въшка и Овца са много хубави имена. Браво на родителите на тези деца.

    13:41 03.10.2025