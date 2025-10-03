Първи страстни целувки в "Биг Брадър" след щур купон (ВИДЕО)

Къщата на "Биг Брадър" стана сцена на бурно и неконтролируемо парти по случай рождения ден на Мина.
В самото начало веселбата се вихреше около отрупаната с почерпки и напитки маса, но с покачването на градуса някои съквартиранти решиха да го пренесат директно в джакузито. Дрехите паднаха и се разтресе пищна плът, а Мина и Сияна останаха по прашки в бълбукащата вода на двора.
В щурата нощ факт бе и първата целувка в Къщата беше между Въшка и Стоянов пред очите на останалите съквартиранти.
В края на купона, след който последваха и номинации, Биг Брадър реши да направи голям подарък на Мина, а именно възможността директно да номинира участник по свой избор за изгонване. Тя се възползва от подарената и възможност и избра Овца.
На следващия ден съквартирантите, страдащи от тежък махмурлук, трябваше да решат кои ще са новите номинирани за изгонване. След гласуването борещите се за оставане в Къщата са Овца, Валентин, Стефани и Иван.
1 Директора👨✈️
Като видях това тук случайно... повърнах!
12:03 03.10.2025
2 Освалдо Риос
Коментиран от #12
12:03 03.10.2025
3 Паисий е жив
Коментиран от #4
12:04 03.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 си дзън
12:13 03.10.2025
6 мани беги
12:19 03.10.2025
7 бай Бай
Ало, коя година сме и в коя страна??
Нека се целува народа свободно.
Но само след измиване на зъбите, ей!
12:25 03.10.2025
8 Тв критик
12:34 03.10.2025
9 Салмонела
12:36 03.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Явно само тия от малата
Щом са набутали само такива
Голям позор
13:08 03.10.2025
12 Трол
До коментар #2 от "Освалдо Риос":Преди 20 години имаше един-единствен такъв участник и на всичкото отгоре си изкарваше хляба с работа.
13:14 03.10.2025
13 Умирам от смях
13:41 03.10.2025