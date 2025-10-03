Известен катерач загина в американски национален парк (ВИДЕО)

Опитен катерач се е изкачил по стръмна скала в национален парк в САЩ и е загинал, пише The New York Post.
Според източника, популярният катерач от Аляска Балин Милър се е отправил към върха Ел Капитан в Национален парк Йосемити на 1 октомври и е паднал. Височината, която е планирал да покори, е 915 метра.
Съобщава се, че инцидентът с Милър е станал в първия ден след закриването на сезона. Службата за национални паркове на Съединените щати затвори посетителските центрове, но достъпът на туристи е останал. Трима души, включително Милър, са загинали в Йосемити през лятото на 2025 г.
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 лека и пръст
Коментиран от #4
20:29 03.10.2025
2 1488
някои хора гледат само да се върнат от бачкане да си сипят ракия и да гледат поредната пумия с рачков
аз съм различен
аз търся слава
20:35 03.10.2025
3 Спецназ
К.РО ли ми крепи на тия ледове у Аляска като
там вече е късна есен и си е направо Зима!
закрили сезона за изкачвания,
но за "УАУ-идиотите",
сезона да
се пребиеш идиотски е целогодишен. ФАКТ!
20:42 03.10.2025
4 След
До коментар #1 от "лека и пръст":Това ще дойдат други споко!
20:49 03.10.2025
5 Мелоди
20:52 03.10.2025
6 Джо
21:03 03.10.2025
7 Поне
21:06 03.10.2025
8 ООрана държава
21:18 03.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Винкело
21:39 03.10.2025