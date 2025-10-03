Известен катерач загина в американски национален парк (ВИДЕО)

Опитен катерач се е изкачил по стръмна скала в национален парк в САЩ и е загинал, пише The ​​New York Post.

Според източника, популярният катерач от Аляска Балин Милър се е отправил към върха Ел Капитан в Национален парк Йосемити на 1 октомври и е паднал. Височината, която е планирал да покори, е 915 метра.

Съобщава се, че инцидентът с Милър е станал в първия ден след закриването на сезона. Службата за национални паркове на Съединените щати затвори посетителските центрове, но достъпът на туристи е останал. Трима души, включително Милър, са загинали в Йосемити през лятото на 2025 г.