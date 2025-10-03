Новини
Любопитно »
Известен катерач загина в американски национален парк (ВИДЕО)

Известен катерач загина в американски национален парк (ВИДЕО)

3 Октомври, 2025 20:23 1 104 10

  • катерач-
  • аляска-
  • балин милър-
  • ел капитан-
  • национален парк йосемити

Балин Милър се е отправил към върха Ел Капитан в Национален парк Йосемити на 1 октомври и е паднал

Известен катерач загина в американски национален парк (ВИДЕО) - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Опитен катерач се е изкачил по стръмна скала в национален парк в САЩ и е загинал, пише The ​​New York Post.

Според източника, популярният катерач от Аляска Балин Милър се е отправил към върха Ел Капитан в Национален парк Йосемити на 1 октомври и е паднал. Височината, която е планирал да покори, е 915 метра.

Съобщава се, че инцидентът с Милър е станал в първия ден след закриването на сезона. Службата за национални паркове на Съединените щати затвори посетителските центрове, но достъпът на туристи е останал. Трима души, включително Милър, са загинали в Йосемити през лятото на 2025 г.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лека и пръст

    2 0 Отговор
    чакам два тлъсти лапача да гушнат букета

    Коментиран от #4

    20:29 03.10.2025

  • 2 1488

    7 1 Отговор
    аз пък с минимална си мечтая да покоря еверест и к2
    някои хора гледат само да се върнат от бачкане да си сипят ракия и да гледат поредната пумия с рачков
    аз съм различен
    аз търся слава

    20:35 03.10.2025

  • 3 Спецназ

    3 0 Отговор
    ТЪПА отсекъде Баце!

    К.РО ли ми крепи на тия ледове у Аляска като

    там вече е късна есен и си е направо Зима!

    закрили сезона за изкачвания,

    но за "УАУ-идиотите",
    сезона да

    се пребиеш идиотски е целогодишен. ФАКТ!

    20:42 03.10.2025

  • 4 След

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "лека и пръст":

    Това ще дойдат други споко!

    20:49 03.10.2025

  • 5 Мелоди

    0 1 Отговор
    група Валяк - Гз глава затрива

    20:52 03.10.2025

  • 6 Джо

    2 0 Отговор
    Бог да го прости! Ел Капатен е 1000м. Отвес и е адски гладък.

    21:03 03.10.2025

  • 7 Поне

    1 0 Отговор
    Е умрял щастлив,правейки това,за което е бил роден!

    21:06 03.10.2025

  • 8 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Ако беше продавач на обувки щеше да е жив, изобщо незнам защо се вдига шум около тия камикадзета

    21:18 03.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Винкело

    0 0 Отговор
    Венелино, що не си гледаш сексовете? Тука нещо бъркаш причинно-следствените връзки.

    21:39 03.10.2025