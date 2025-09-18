Каякари спасиха белуга, изхвърлена на брега в Аляска (ВИДЕО)

Група каякари спасиха белуга, изхвърлена на брега в Аляска, информира Daily Mirror.
Мъжете забелязали животното, веднага щом стигнали до брега. Опасявайки се, че китът няма да може да отплува сам, те решили да му помогнат. Вързали въжета около него и започнали да го издърпват към морето.
Успели да изтласкат кита във водата, но той все още не помръдвал. Мъжете махнали въжетата и започнали да окуражават кита, като викали: „Хайде, момче.“ Накрая той отплувал.
Спасителната операция е заснета на видео.
