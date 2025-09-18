Новини
Каякари спасиха белуга, изхвърлена на брега в Аляска (ВИДЕО)

18 Септември, 2025 09:13 899 5

  • белуга-
  • каякари-
  • аляска-
  • спасителна операция

Мъжете забелязали животното, веднага щом стигнали до брега

Каякари спасиха белуга, изхвърлена на брега в Аляска (ВИДЕО) - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Група каякари спасиха белуга, изхвърлена на брега в Аляска, информира Daily Mirror.

Мъжете забелязали животното, веднага щом стигнали до брега. Опасявайки се, че китът няма да може да отплува сам, те решили да му помогнат. Вързали въжета около него и започнали да го издърпват към морето.

Успели да изтласкат кита във водата, но той все още не помръдвал. Мъжете махнали въжетата и започнали да окуражават кита, като викали: „Хайде, момче.“ Накрая той отплувал.

Спасителната операция е заснета на видео.


