Тарантино издава нова 4-часова версия на „Убий Бил“

Куентин Тарантино официално потвърди, че на 5 декември 2025 г. в киносалоните ще излезе "Убий Бил: Цялата кървава афера" – режисьорската версия, която обединява двата тома на култовия екшън в едно епично произведение с продължителност от близо четири часа и включен антракт от 18 минути.
Оригинално "Убий Бил" беше разделен на две части – през 2003 и 2004 г. – поради дължината и темпото на историята. Новата версия премахва изкуствените прекъсвания: няма финален тийзър след Vol. 1 и резюме в началото на Vol. 2. Връщат се изрязани сцени, включително пълноцветната битка с бандата „Crazy 88“, която първоначално беше представена в черно-бяло заради рейтингови ограничения. Добавен е и удължен анимиран сегмент, разказващ предисторията на О-Рен Иши.
"Цялата кървава афера" не е ново понятие за феновете. Тарантино показа работна версия още през 2006 г. на фестивала в Кан, а по-късно организира прожекции в собствените си киносалони New Beverly и Vista в Лос Анджелис. Въпреки култовия статус, филмът така и не получи официална дистрибуция до сега. Причината – дългогодишни преговори за права и контрол върху съдържанието. След като режисьорът си осигури пълно авторско разпореждане, той даде зелена светлина за глобално разпространение.
Какво да очакват зрителите
Филмът ще бъде прожектиран в различни формати – от стандартни цифрови прожекции до 35 и 70 мм ленти в избрани кина. Продължителността от четири часа и обявената 18-минутна пауза ще превърнат гледането в специално събитие, което напомня на класическите „епоси“ от миналия век.
В официалното си изявление Тарантино каза: „Написах и режисирах тази история като един филм. Най-добрият начин да се гледа "Убий Бил: Цялата кървава афера" е на голям екран.“
Ума Търман отново е в центъра на историята като „Булката“ – бивша наемна убийца, търсеща отмъщение срещу Бил (Дейвид Карадайн) и своите бивши колеги, изиграни от Луси Лиу, Дарил Хана, Вивика А. Фокс и Майкъл Медсън. Със съчетанието от кунг-фу, уестърн и японско аниме, "Убий Бил" се превърна в културен феномен и един от най-разпознаваемите постмодерни филми на XXI век.
Киноведите отбелязват, че пускането на двойната версия идва в момент, когато зрителите все повече търсят авторски версии и режисьорски версии – от "Лигата на справедливостта" на Зак Снайдър до удължените версии на "Властелинът на пръстените".
Прожекцията на обединената версия вероятно ще се превърне в културно събитие сама по себе си – не просто реставрация на класика, а възможност да се види замисълът на Тарантино в пълния му вид. За феновете това е шанс да преживеят „Булката“ и нейната мисия така, както режисьорът я е замислил още преди повече от 20 години.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 много страшна таз мома самурайка
19:24 03.10.2025
2 Соваж бейби
Коментиран от #4
19:42 03.10.2025
3 Филма
19:50 03.10.2025
4 Като
До коментар #2 от "Соваж бейби":е тъп...... що го гледаш ???
Коментиран от #5, #7
19:57 03.10.2025
5 таксиджия 🚖
До коментар #4 от "Като":Е как да има мнение, ако не го в гледала!? Гледала го е веднъж и казва какво мисли. Ти като ходиш на кино, всеки път ли ти харесва филма!?
20:06 03.10.2025
6 1488
20:06 03.10.2025
7 Соваж бейби
До коментар #4 от "Като":Новата версия няма да я гледам ,нямам време за губене .Другите 2 съм ги гледала от зор бяхме в балдъзата на гости ,живее в друг град и от куртуазия в тях сме няма как да кажа махай това нещо.Пълна нула ,много кофти сцени които повечето няма логика в следващата минута , изглежда като пародия на американски филм с нинджа.В Америка ще го харесат техни ценности ,за Европа не съм сигурна че ще има успех направо с 4,89 непълни 5 точки го чакай от там .
20:09 03.10.2025
8 Пич
20:14 03.10.2025
9 Каунь
Коментиран от #10
20:17 03.10.2025
10 Я ми
До коментар #9 от "Каунь":Преведи на български "Хатори Ганьо"!
20:20 03.10.2025