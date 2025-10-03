Новини
Любопитно »
Тарантино издава нова 4-часова версия на „Убий Бил“

3 Октомври, 2025 18:59 611 10

В новата версия двете части на сагата ще са обединени в едно

Тарантино издава нова 4-часова версия на „Убий Бил“ - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Куентин Тарантино официално потвърди, че на 5 декември 2025 г. в киносалоните ще излезе "Убий Бил: Цялата кървава афера"режисьорската версия, която обединява двата тома на култовия екшън в едно епично произведение с продължителност от близо четири часа и включен антракт от 18 минути.

Оригинално "Убий Бил" беше разделен на две части – през 2003 и 2004 г. – поради дължината и темпото на историята. Новата версия премахва изкуствените прекъсвания: няма финален тийзър след Vol. 1 и резюме в началото на Vol. 2. Връщат се изрязани сцени, включително пълноцветната битка с бандата „Crazy 88“, която първоначално беше представена в черно-бяло заради рейтингови ограничения. Добавен е и удължен анимиран сегмент, разказващ предисторията на О-Рен Иши.

"Цялата кървава афера" не е ново понятие за феновете. Тарантино показа работна версия още през 2006 г. на фестивала в Кан, а по-късно организира прожекции в собствените си киносалони New Beverly и Vista в Лос Анджелис. Въпреки култовия статус, филмът така и не получи официална дистрибуция до сега. Причината – дългогодишни преговори за права и контрол върху съдържанието. След като режисьорът си осигури пълно авторско разпореждане, той даде зелена светлина за глобално разпространение.

Какво да очакват зрителите

Филмът ще бъде прожектиран в различни формати – от стандартни цифрови прожекции до 35 и 70 мм ленти в избрани кина. Продължителността от четири часа и обявената 18-минутна пауза ще превърнат гледането в специално събитие, което напомня на класическите „епоси“ от миналия век.

В официалното си изявление Тарантино каза: „Написах и режисирах тази история като един филм. Най-добрият начин да се гледа "Убий Бил: Цялата кървава афера" е на голям екран.“

Ума Търман отново е в центъра на историята като „Булката“ – бивша наемна убийца, търсеща отмъщение срещу Бил (Дейвид Карадайн) и своите бивши колеги, изиграни от Луси Лиу, Дарил Хана, Вивика А. Фокс и Майкъл Медсън. Със съчетанието от кунг-фу, уестърн и японско аниме, "Убий Бил" се превърна в културен феномен и един от най-разпознаваемите постмодерни филми на XXI век.

Киноведите отбелязват, че пускането на двойната версия идва в момент, когато зрителите все повече търсят авторски версии и режисьорски версии – от "Лигата на справедливостта" на Зак Снайдър до удължените версии на "Властелинът на пръстените".

Прожекцията на обединената версия вероятно ще се превърне в културно събитие сама по себе си – не просто реставрация на класика, а възможност да се види замисълът на Тарантино в пълния му вид. За феновете това е шанс да преживеят „Булката“ и нейната мисия така, както режисьорът я е замислил още преди повече от 20 години.


  • 1 много страшна таз мома самурайка

    2 1 Отговор
    вместо да си цъка с лапнишарани

    19:24 03.10.2025

  • 2 Соваж бейби

    4 4 Отговор
    Много тъп филм ,психопотска история.

    Коментиран от #4

    19:42 03.10.2025

  • 3 Филма

    1 3 Отговор
    е супер. Ума Търман... страхотна.

    19:50 03.10.2025

  • 4 Като

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Соваж бейби":

    е тъп...... що го гледаш ???

    Коментиран от #5, #7

    19:57 03.10.2025

  • 5 таксиджия 🚖

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Като":

    Е как да има мнение, ако не го в гледала!? Гледала го е веднъж и казва какво мисли. Ти като ходиш на кино, всеки път ли ти харесва филма!?

    20:06 03.10.2025

  • 6 1488

    2 0 Отговор
    "новина" от преди 19 г

    20:06 03.10.2025

  • 7 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Като":

    Новата версия няма да я гледам ,нямам време за губене .Другите 2 съм ги гледала от зор бяхме в балдъзата на гости ,живее в друг град и от куртуазия в тях сме няма как да кажа махай това нещо.Пълна нула ,много кофти сцени които повечето няма логика в следващата минута , изглежда като пародия на американски филм с нинджа.В Америка ще го харесат техни ценности ,за Европа не съм сигурна че ще има успех направо с 4,89 непълни 5 точки го чакай от там .

    20:09 03.10.2025

  • 8 Пич

    0 0 Отговор
    Някога като деца в захлас гледахме "Хан Аспарух"! После американците събраха сериите в една , и на мен като българин ми се стори осакатен филм!

    20:14 03.10.2025

  • 9 Каунь

    0 1 Отговор
    Като не веи кефи филма, ходите си теглите по едно сепуко с Хатори Ханзо....

    Коментиран от #10

    20:17 03.10.2025

  • 10 Я ми

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Каунь":

    Преведи на български "Хатори Ганьо"!

    20:20 03.10.2025