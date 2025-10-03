Тарантино издава нова 4-часова версия на „Убий Бил“

Куентин Тарантино официално потвърди, че на 5 декември 2025 г. в киносалоните ще излезе "Убий Бил: Цялата кървава афера" – режисьорската версия, която обединява двата тома на култовия екшън в едно епично произведение с продължителност от близо четири часа и включен антракт от 18 минути.

Оригинално "Убий Бил" беше разделен на две части – през 2003 и 2004 г. – поради дължината и темпото на историята. Новата версия премахва изкуствените прекъсвания: няма финален тийзър след Vol. 1 и резюме в началото на Vol. 2. Връщат се изрязани сцени, включително пълноцветната битка с бандата „Crazy 88“, която първоначално беше представена в черно-бяло заради рейтингови ограничения. Добавен е и удължен анимиран сегмент, разказващ предисторията на О-Рен Иши.

"Цялата кървава афера" не е ново понятие за феновете. Тарантино показа работна версия още през 2006 г. на фестивала в Кан, а по-късно организира прожекции в собствените си киносалони New Beverly и Vista в Лос Анджелис. Въпреки култовия статус, филмът така и не получи официална дистрибуция до сега. Причината – дългогодишни преговори за права и контрол върху съдържанието. След като режисьорът си осигури пълно авторско разпореждане, той даде зелена светлина за глобално разпространение.

Какво да очакват зрителите

Филмът ще бъде прожектиран в различни формати – от стандартни цифрови прожекции до 35 и 70 мм ленти в избрани кина. Продължителността от четири часа и обявената 18-минутна пауза ще превърнат гледането в специално събитие, което напомня на класическите „епоси“ от миналия век.

В официалното си изявление Тарантино каза: „Написах и режисирах тази история като един филм. Най-добрият начин да се гледа "Убий Бил: Цялата кървава афера" е на голям екран.“

Ума Търман отново е в центъра на историята като „Булката“ – бивша наемна убийца, търсеща отмъщение срещу Бил (Дейвид Карадайн) и своите бивши колеги, изиграни от Луси Лиу, Дарил Хана, Вивика А. Фокс и Майкъл Медсън. Със съчетанието от кунг-фу, уестърн и японско аниме, "Убий Бил" се превърна в културен феномен и един от най-разпознаваемите постмодерни филми на XXI век.

Киноведите отбелязват, че пускането на двойната версия идва в момент, когато зрителите все повече търсят авторски версии и режисьорски версии – от "Лигата на справедливостта" на Зак Снайдър до удължените версии на "Властелинът на пръстените".

Прожекцията на обединената версия вероятно ще се превърне в културно събитие сама по себе си – не просто реставрация на класика, а възможност да се види замисълът на Тарантино в пълния му вид. За феновете това е шанс да преживеят „Булката“ и нейната мисия така, както режисьорът я е замислил още преди повече от 20 години.