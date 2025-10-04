Кинолог посочи трите най-подходящи породи кучета за заети стопани

Известен британски дресьор на кучета посочи три породи, които са най-подходящи за заети хора, пише Irish Mirror.

Уил Атертън обучава кучета от много години, а профилите му в социалните мрежи имат над 900 000 последователи. Той отбеляза, че всяко куче се нуждае от грижи и внимание, но има породи, които са по-малко енергични. Те са подходящи за заети хора.

Дресьорът на кучета постави английския мастиф начело в списъка. Атертън каза, че притежава куче от тази порода и то прекарва целия ден „или дремващо, или спящо като пън“. „Галете го, хранете го, осигурете му удобно легло и то ще бъде по-щастливо от всякога!“, каза той.

Снимкa: Shutterstock

Същото, според Атертън, важи и за санбернарите. Той нарече тази порода почти пълен аналог на английския мастиф.

Снимкa: Shutterstock

Дресьорът на кучета постави английския булдог на трето място. Атертън отбеляза, че тези кучета са малко по-упорити и изискват обучение, но няма да изискват постоянно внимание. Дресьорът на кучета добави, че английските булдози се адаптират добре към всякаква среда и когато са оставени сами у дома, те просто дремят спокойно на леглото си, без да са стресирани.

Снимкa: Shutterstock