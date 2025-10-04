Новини
Никол Шерцингер развя грива за морско ВИДЕО от Филипините

4 Октомври, 2025 20:19 574 5

  • никол шерцингер-
  • филипините

46-годишната певица показа фигурата си в черен бански, докато позира в морето

Никол Шерцингер развя грива за морско ВИДЕО от Филипините - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бившата членка на Pussycat Dolls Никол Шерцингер сподели снимки от почивката си във Филипините. Публикацията беше публикувана на нейната страница в Instagram.

46-годишната певица показа фигурата си в черен бански, докато позира в морето. Във видеото тя е с разпусната коса и без грим.

„Представете си да се свържете с такова спиращо дъха място“, написа Шерцингер, която е от филипински произход, под публикацията.



Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
