Никол Шерцингер развя грива за морско ВИДЕО от Филипините

Бившата членка на Pussycat Dolls Никол Шерцингер сподели снимки от почивката си във Филипините. Публикацията беше публикувана на нейната страница в Instagram.
46-годишната певица показа фигурата си в черен бански, докато позира в морето. Във видеото тя е с разпусната коса и без грим.
„Представете си да се свържете с такова спиращо дъха място“, написа Шерцингер, която е от филипински произход, под публикацията.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гришо поне остави мкого хора да ти
20:22 04.10.2025
2 Венелина Маринова
20:30 04.10.2025
3 БЕЗ МАЙТАП
20:36 04.10.2025
4 Мюмюн
20:36 04.10.2025
5 Топч0
20:44 04.10.2025