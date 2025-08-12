Новини
Никол Шерцингер подлуди света с ВИДЕО по оскъден бял бански, токчета и мартини върху скала

Никол Шерцингер подлуди света с ВИДЕО по оскъден бял бански, токчета и мартини върху скала

12 Август, 2025 08:32 1 698 8

„Балансът е състояние на ума“, написа към видеото Шерцингер

Никол Шерцингер подлуди света с ВИДЕО по оскъден бял бански, токчета и мартини върху скала - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Никол Шерцингер по оскъден бял бански от две половинки, високи токчета, върху скала и с чашка мартини в ръка – какво по-секси от това? Певицата, която е символ на женския сексапил, прие предизвикателството на Ники Минаж да запази съвършен баланс върху скала на токчета и с питие в ръка. И го направи по възможно най-горещия начин, като подлуди феновете по цял свят. Защото Никол просто си го може – перфектната доза сексапил и стил, пише woman.bg.

Шерцингер се похвали с физическото си постижение с видео в Инстаграм, на което виждаме, че горещата брюнетка пази баланс с кръстосани крака в клек и гордо вдигнала питието си във въздуха. Като описание към видеото Никол е написала мъдрото послание: „Балансът е състояние на ума“.


В момента гласовитата красавица е на почивка по женски по случай рождения ден на сестра ѝ. Преди няколко дни тя сподели горещо видео, в което двете сестрички се радват на лукса и лятното време, а Никол написа: „Толкова съм щастлива, че мога да бъда с теб на този специален ден, тук, в Рая!“



  • 1 Гришо

    3 3 Отговор
    Стара пастърма не ям.

    08:34 12.08.2025

  • 2 гришон

    4 0 Отговор
    орах орах но плуга не издържа

    08:40 12.08.2025

  • 3 Бай Иван

    5 1 Отговор
    Що ни занимавате с късокраки, дърти мелези от островите?

    08:41 12.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 стих

    0 1 Отговор
    Нашите жени също са символи на женския сексапил,не е само Шерци. И тя е жена,все пак.

    08:53 12.08.2025

  • 6 стих

    0 1 Отговор
    Нашите жени също са символи на женския сексапил,не е само Шерци. И тя е жена,все пак.

    08:53 12.08.2025

  • 7 кастроли

    1 0 Отговор
    Шерцона има същото,което имат и другите дами.Красотата е даденост.Трябва да й се радваме и любуваме.

    08:57 12.08.2025

  • 8 Перо

    2 0 Отговор
    И кой го интересува?

    09:07 12.08.2025