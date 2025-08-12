Никол Шерцингер подлуди света с ВИДЕО по оскъден бял бански, токчета и мартини върху скала

Никол Шерцингер по оскъден бял бански от две половинки, високи токчета, върху скала и с чашка мартини в ръка – какво по-секси от това? Певицата, която е символ на женския сексапил, прие предизвикателството на Ники Минаж да запази съвършен баланс върху скала на токчета и с питие в ръка. И го направи по възможно най-горещия начин, като подлуди феновете по цял свят. Защото Никол просто си го може – перфектната доза сексапил и стил, пише woman.bg.

Шерцингер се похвали с физическото си постижение с видео в Инстаграм, на което виждаме, че горещата брюнетка пази баланс с кръстосани крака в клек и гордо вдигнала питието си във въздуха. Като описание към видеото Никол е написала мъдрото послание: „Балансът е състояние на ума“.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Nicole Scherzinger (@nicolescherzinger)



В момента гласовитата красавица е на почивка по женски по случай рождения ден на сестра ѝ. Преди няколко дни тя сподели горещо видео, в което двете сестрички се радват на лукса и лятното време, а Никол написа: „Толкова съм щастлива, че мога да бъда с теб на този специален ден, тук, в Рая!“