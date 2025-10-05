Алла Пугачова се омъжила за Филип Киркоров от съжаление

Легендата на руската естрада Алла Пугачова отново предизвика буря в медиите с признание, което засяга един от най-обсъжданите периоди в личния ѝ живот — брака ѝ с Филип Киркоров. В откровено интервю пред журналистката Екатерина Гордеева 76-годишната певица заяви, че се е омъжила за него „от жалост“, а не по любов.

„Само с първия и петия си съпруг – Миколас Орбакас и Максим Галкин – имах щастливи бракове. Останалите бяха от състрадание“, казва Пугачова, сякаш между другото, докато разказва за мъжете в живота си. По думите ѝ, майката на Киркоров – Виктория, тежко болна от рак, я е молела да бъде до сина ѝ и „да не го изоставя“. „Не обичах Бедрос, но Виктория беше грандиозна жена. Обичаше Филип с безумна сила. Сега, когато имам сина си Гари, разбирам тази любов“, споделя певицата, цитирана от Телеграф.

Алла Пугачова признава, че е осъзнавала как младият Филип Киркоров ще спечели внимание покрай нея: „Никой не го знаеше, а след сватбата всички се интересуваха от него. Примитивен ход, но работи“. Въпреки думите ѝ, Филип Киркоров никога не е коментирал бившата си съпруга с лоши думи и дори твърди, че тя завинаги ще има специално място в сърцето му.

Любопитен детайл е, че именно Киркоров запознава Пугачова с бъдещия ѝ пети съпруг — комика и телевизионен водещ Максим Галкин. Двамата се женят през 2011 г., а разликата във възрастта им е 27 години. Днес живеят извън Русия заедно с близнаците си Лиза и Гари, родени през 2013 г. от сурогатна майка.

Певицата, която не крие критичното си отношение към политиката на Кремъл, казва, че не се чувства предател на родината си: „Родината е там, където е семейството ми“.

Въпреки бурния си живот, здравословните проблеми и непрестанните атаки в руските медии, Примадоната на руската сцена остава вярна на себе си: „Толкова наранявания получих в душата, че вече съм неуязвима. Имам за какво и за кого да живея. Децата ми ми дават десета младост.“