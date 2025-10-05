Меган Маркъл направи своя дебют на Седмицата на модата в Париж (СНИМКИ)

Меган Маркъл се появи за първи път на Седмицата на модата в Париж в събота, облечена в елегантен ансамбъл в бяло. Херцогинята на Съсекс присъства на ревюто на Balenciaga, облечена в дълга риза с копчета и падаща като наметало горна част, съчетана с панталон в същия цвят.

Според снимки, публикувани от Page Six, 44-годишната актриса и основателка на бранда As Ever комбинира визията с черни обувки на ток и малка черна клъч чанта. Единствените ѝ бижута бяха диамантени обеци. Маркъл беше заложила на прибрана прическа и естествен грим в неутрални тонове.

Представител на херцогинята потвърди пред People, че появата ѝ е в подкрепа на дизайнера Пиерпаоло Пичоли, който през юли пое поста на креативен директор на модната къща. „През годините херцогинята е носила множество модели, създадени от Пичоли. Те са работили заедно по дизайни за важни събития на световната сцена“, съобщава говорителят.

По думите му Меган Маркъл „отдавна се възхищава на майсторството и модерната му елегантност, а тази вечер не беше изключение. Присъствието ѝ отразява дългогодишното им творческо партньорство и приятелство, както и подкрепата ѝ за новата му роля в Balenciaga.“

Въпреки че Меган Маркъл е присъствала на Седмицата на модата в Торонто и Ню Йорк по време на участието си в сериала "Костюмари", появата ѝ в Париж е първата на едно от най-престижните модни събития в света. Дебютът ѝ на първи ред на модното шоу е бил през 2014 г. по време на представянето на пролетната колекция на Hervé Léger.

През август 2024 г. в интервю за New York Times Маркъл коментира критериите, по които избира дизайнерите, които подкрепя. „Когато знам, че вниманието ще бъде насочено към всеки детайл на визията ми, предпочитам да нося дрехи на хора, с които имам лични приятелства, както и на млади, развиващи се марки, които заслужават по-голямо признание. Това е един от най-смислените начини, по които мога да използвам влиянието си — дори и чрез нещо толкова просто като избор на обеци“, заяви тогава херцогинята.