Джордж Клуни получил френско гражданство по опростена процедура заради принос към страната

Американският актьор Джордж Клуни е получил френското си гражданство по искане на министъра на външните работи Жан-Ноел Баро, съобщава Politico.

На 20 октомври политикът изпратил писмо до френския министър на вътрешните работи Лоран Нунес, с което предложил да предостави гражданство на холивудската звезда, съпругата му Амал и децата им по опростена процедура. Тя позволява на френскоговорящ чужденец, „който чрез изключителната си работа допринася за престижа на Франция и просперитета на международните ѝ икономически отношения“, да стане гражданин по искане на Министерството на външните работи.

В писмото Баро подчертава, че семейство Клуни живее постоянно в южната част на Франция, където учат децата им, и че двойката „поддържа лични и професионални връзки“ със страната. Министърът на външните работи отбелязал и професионалните дейности на актьора, които „носят огромни финансови ползи“.

Говорител на Министерството на външните работи потвърди, че Баро е подал искането. То е било одобрено на 26 декември.

На 30 декември беше съобщено, че Джордж Клуни, съпругата му и 8-годишните им близнаци Ела и Александър са станали френски граждани. През 2021 г. Клуни закупи имението Каданел там за 9 милиона евро.

Предоставянето на гражданство на „почетен чужденец“ е политическа процедура, отбеляза Le Monde. Формално то се инициира от Министерството на външните работи; на практика исканията за френско гражданство се отправят до различни министри или до самия президент. Няколко публични личности са получавали френски паспорти по тази процедура в миналото, включително съоснователят на Snapchat Евън Шпигел и основателят на Telegram Павел Дуров.

Дуров получава френско гражданство през август 2021 г. - името му е включено в указа, подписан по това време от премиера Жан Кастекс и министъра на вътрешните работи Жералд Дарманен. Президентът Еманюел Макрон заяви, че решението е взето през 2018 г.

Основателят на Telegram непрекъснато критикува френските власти след ареста си на летище в Париж през август 2024 г. След това той беше арестуван по обвинения, свързани с неадекватно модериране на съдържанието на платформата. Павел Дуров беше освободен под гаранция от 5 милиона евро, а ограниченията за пътуване впоследствие бяха отменени.

Междувременно Джордж Клуни отговори на критиките на Доналд Тръмп относно новопридобитото му френско гражданство, пише Hollywood Reporter.

„Напълно съм съгласен с този президент. Трябва да направим Америка отново велика. Ще започнем през ноември“, каза Клуни.

На 1 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува семейството на Клуни и се изказа негативно за имиграционната политика на Париж. Тръмп нарече Клуни и съпругата му Амал „двама от най-лошите политически анализатори на всички времена“. Той отбеляза, че двойката е станала граждани на Франция, страна в епицентъра на сериозен проблем с престъпността поради абсолютно ужасяващото отношение на френския народ към имиграцията, подобно на САЩ при „сънливия Джо Байдън“.