Най-сексапилната спортистка в света щедро разтвори халата си за (СНИМКА)

Немската лекоатлетка Алиса Шмит, обявена за „най-секси спортистка в света“ от Busted Coverage, публикува нова снимка в Instagram.

Спортистката позира в разголен бански на фона на Алпите. Тя написа, че си е прекарала страхотно със семейството. Шмит има над 5 милиона последователи.

Тя се класира за Олимпийските игри през 2024 г. в Париж и се състезава за германския национален отбор в щафетата 4x400 м.

През 2017 г. Шмит се класира втора като член на германския национален отбор в щафетата 4x400 м на Европейското първенство за младежи до 20 години. Две години по-късно тя спечели бронз в щафетата на Европейското първенство за младежи до 23 години.