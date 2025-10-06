Новини
Най-сексапилната спортистка в света щедро разтвори халата си за (СНИМКА)

6 Октомври, 2025 20:33 607 2

  • най-сексапилната спортистка-
  • алиса шмит-
  • по халат-
  • алпите

Алиса Шмит позира в разголен бански на фона на Алпите

Най-сексапилната спортистка в света щедро разтвори халата си за (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Немската лекоатлетка Алиса Шмит, обявена за „най-секси спортистка в света“ от Busted Coverage, публикува нова снимка в Instagram.

Спортистката позира в разголен бански на фона на Алпите. Тя написа, че си е прекарала страхотно със семейството. Шмит има над 5 милиона последователи.


Тя се класира за Олимпийските игри през 2024 г. в Париж и се състезава за германския национален отбор в щафетата 4x400 м.

През 2017 г. Шмит се класира втора като член на германския национален отбор в щафетата 4x400 м на Европейското първенство за младежи до 20 години. Две години по-късно тя спечели бронз в щафетата на Европейското първенство за младежи до 23 години.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    0 1 Отговор
    Абе чак сехи не е ..ти си по

    20:43 06.10.2025

  • 2 00014

    0 1 Отговор
    Ще изчакам докато си разтвори и краката (на снимка разбира се)

    20:44 06.10.2025