Рецепта на деня: Арабски сладки с пълнеж от фурми

Необходими продукти:

За тестото:

брашно - 500 г;

грис (фин) - 100 г;

бакпулвер - 10 г;

захар - 80 г;

сол - 1 щипка;

олио - 180 мл;

прясно мляко или вода (хладка) - 150 мл;

ванилия - 1 ч.л..

За пълнежа:

фурми без костилки - 300 г;

масло - 30 г;

канела - 1/2 ч.л.;

кардамон - 1/4 ч.л.;

индийско орехче - щипка.

Начин на приготвяне:

Фурмите се нарязват и се задушават леко с маслото на слаб огън, докато омекнат, след което се пасират или намачкват до гъста паста и се ароматизират с подправките. Оставят се да изстинат.

В купа се смесват брашното, грисът, бакпулверът, захарта и солта. Добавя се олиото и се стрива с ръце до трохи. Постепенно се налива млякото (или водата) и се замесва меко, нелепкаво тесто. Оставя се да почине.

От тестото се откъсват малки топки, оформят се фитили, в средата се поставя тънка линия от фурмовата паста, затварят се и се оформят пръстени.

Сладките се подреждат върху тава с хартия за печене и леко се надупчват или украсяват. Пекат се до леко златист цвят. Оставят се да се охладят напълно преди поднасяне, пише gotvach.bg.