Рецепта на деня: Арабски сладки с пълнеж от фурми

Необходими продукти:
За тестото:
- брашно - 500 г;
- грис (фин) - 100 г;
- бакпулвер - 10 г;
- захар - 80 г;
- сол - 1 щипка;
- олио - 180 мл;
- прясно мляко или вода (хладка) - 150 мл;
- ванилия - 1 ч.л..
За пълнежа:
- фурми без костилки - 300 г;
- масло - 30 г;
- канела - 1/2 ч.л.;
- кардамон - 1/4 ч.л.;
- индийско орехче - щипка.
Начин на приготвяне:
Фурмите се нарязват и се задушават леко с маслото на слаб огън, докато омекнат, след което се пасират или намачкват до гъста паста и се ароматизират с подправките. Оставят се да изстинат.
В купа се смесват брашното, грисът, бакпулверът, захарта и солта. Добавя се олиото и се стрива с ръце до трохи. Постепенно се налива млякото (или водата) и се замесва меко, нелепкаво тесто. Оставя се да почине.
От тестото се откъсват малки топки, оформят се фитили, в средата се поставя тънка линия от фурмовата паста, затварят се и се оформят пръстени.
Сладките се подреждат върху тава с хартия за печене и леко се надупчват или украсяват. Пекат се до леко златист цвят. Оставят се да се охладят напълно преди поднасяне, пише gotvach.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АМАH OT ИДИOTИ
😝🤣😆
10:07 11.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Страхотна
До коментар #2 от "Израел":кулинарна рецепта. Дано не я изтрият.
10:34 11.01.2026
4 Ел греко
11:16 11.01.2026