Рецепта на деня: Арабски сладки с пълнеж от фурми
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Арабски сладки с пълнеж от фурми

11 Януари, 2026 10:05 563 4

  • арабска кухня-
  • сладки-
  • пълнеж-
  • фурми-
  • какво да сготвя

Много вкусни и ароматни

Рецепта на деня: Арабски сладки с пълнеж от фурми - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За тестото:

  • брашно - 500 г;
  • грис (фин) - 100 г;
  • бакпулвер - 10 г;
  • захар - 80 г;
  • сол - 1 щипка;
  • олио - 180 мл;
  • прясно мляко или вода (хладка) - 150 мл;
  • ванилия - 1 ч.л..

За пълнежа:

  • фурми без костилки - 300 г;
  • масло - 30 г;
  • канела - 1/2 ч.л.;
  • кардамон - 1/4 ч.л.;
  • индийско орехче - щипка.

Начин на приготвяне:

Фурмите се нарязват и се задушават леко с маслото на слаб огън, докато омекнат, след което се пасират или намачкват до гъста паста и се ароматизират с подправките. Оставят се да изстинат.

В купа се смесват брашното, грисът, бакпулверът, захарта и солта. Добавя се олиото и се стрива с ръце до трохи. Постепенно се налива млякото (или водата) и се замесва меко, нелепкаво тесто. Оставя се да почине.

От тестото се откъсват малки топки, оформят се фитили, в средата се поставя тънка линия от фурмовата паста, затварят се и се оформят пръстени.

Сладките се подреждат върху тава с хартия за печене и леко се надупчват или украсяват. Пекат се до леко златист цвят. Оставят се да се охладят напълно преди поднасяне, пише gotvach.bg.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 АМАH OT ИДИOTИ

    1 0 Отговор
    ТОВА АКО НЕ Е НОВИНА!!!
    😝🤣😆

    10:07 11.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Страхотна

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Израел":

    кулинарна рецепта. Дано не я изтрият.

    10:34 11.01.2026

  • 4 Ел греко

    0 0 Отговор
    Това не са арабски фурми, това са гръски фурмакис

    11:16 11.01.2026