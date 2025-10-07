Новини
След Георги Тошев, и бившият водещ на "Преди обед" Петър Дочев се оттегля от bTV

Причината е тежък конфликт с новата авторка и водеща на шоуто Венета Райкова

След Георги Тошев, и бившият водещ на "Преди обед" Петър Дочев се оттегля от bTV - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Петър Дочев напуска bTV. Бившият водещ на "Преди обед", който в момента има рубрика в предаването, щял да остане там най-късно до Нова година. Причината е тежък конфликт с новата авторка и водеща на шоуто Венета Райкова, пише plovdiv24.bg.

Още в първия си ден като водеща на "Преди обед" Венета съобщи в ефир, че Петър Дочев я е вбесил, като е влязъл в личната ѝ гримьорна, за да се подготвя за ефир. Да има собствена гримьорна, където да не влиза никой друг от екипа, било едно от изискванията на Райкова, които поставила в договора си с bTV.

Затова била изненадана много неприятно, като заварила Дочев в личната си обител. За да ѝ се извини и да ѝ пожелае успех в шоуто, актьорът ѝ приготвил букет цветя, които искал да ѝ поднесе в ефир, но русата амбиция се оказала алергична към тях. Всичко това тя разкри в ефир още в първото си предаване като водеща. Зрителите решиха, че е шега. Оказва се обаче, че е било чистата истина. Венета наистина била бясна на Дочев и двамата така и не успели да изгладят отношенията си. Актьорът, който беше водещ на "Преди обед" в продължение на 2 години, се отказал от опитите да се хареса на звездата и двамата вече били в открит конфликт помежду си.

От такава ситуация има три възможни изхода. Първият е всичко да продължава, както досега – Дочев да работи в "Преди обед" в явен конфликт с водещата, която в момента има правомощия да коли и беси в екипа, тъй като само за месец е успяла да вдигне рейтинга в пъти. В момента шоуто има двойно повече зрители от сравнение с конкурентното "На кафе" по NOVA.

Другият вариант е Дочев да се примири, че Райкова е звездата в предаването и като такава има право да налага свои правила. Третият вариант е единият от двамата да напусне. Телевизията няма как да се лиши от Венета, която прави убийствен рейтинг. Следователно напусналият трябва да е Дочев. Именно този вариант е избрал честолюбивият актьор.

По информация на "Уикенд" в последните седмици той сам разпространява информация, че приключва отношенията си с bTV. Надеждата му е да получи предложение за работа от някоя от другите големи телевизии, за предпочитане – от NOVA. Говори се, че той ще е един от участниците в новия сезон на "Като две капки вода".

Петър има сериозна причина да иска да е на екран. Преди да стане водещ на "Преди обед", той имаше само една сравнително забележима роля в актива си – в сериала "Пътят на честта". Но дори и там героят му не беше от главните. Предаването на bTV го направи звезда и кариерата му на актьор потръгна. Той има сериозно основание да се притеснява, че слезе ли от екран, хората бързо ще го забравят.


