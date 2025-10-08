Новини
Мира Добрева сподели грозна и абсурдна измама с нейното лице (ВИДЕО)

8 Октомври, 2025 13:31

Водещата показа поредната фалшива реклама, създадена с изкуствен интелект

Мира Добрева сподели грозна и абсурдна измама с нейното лице (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Водещата и писател Мира Добрева стана поредната известна жертва на цинична измама, създадена с помощта на изкуствен интелект.

В мрежата от известно време циркулира фалшиво видео, в което фалшивата версия на Мира Добрева рекламира съмнително хапче, което уж лекува огромен корем, болки в ставите, задух и високо кръвно.

Това е фалшиво, невярно и противно! AI генериран образ и глас прави реклама на лекарство с моето име и лице. Моля ви, не се връзвайте!“ – предупреди възмутена Мира Добрева в личния си профил, като споделя и самото видео.

Кадрите от фалшивата реклама буквално взривиха интернет. Видеото показва изкуствено създадено нейно копие, което разказва сърцераздирателна история за здравословни проблеми и "чудодейния" метод, който уж ги решава.

„Пълни измишльотини!“, отсече Мира, след като разкри оригиналния клип на измамниците. Според журналистката това е зловещ пример за това какво може да направи изкуственият интелект в ръцете на безскрупулни хора.

Феновете ѝ не останаха безразлични – в коментарите заваляха гневни реакции и подкрепа. „Това е подигравка с личността и доверието“, пишат потребители, докато други отбелязват, че трябва да има закон срещу подобни измами, защото се срещат все по-често и то все с известни личности.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    2 0 Отговор
    Водещата и писателКА - Мира Добрева ...

    13:33 08.10.2025

  • 2 Воисил Граматик

    2 0 Отговор
    Знаем,знаем,четохме го вчера.

    13:36 08.10.2025

  • 3 аман от такива

    3 1 Отговор
    Тая се чуди как да се рекламира с измислици.

    13:41 08.10.2025