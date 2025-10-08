Мира Добрева сподели грозна и абсурдна измама с нейното лице (ВИДЕО)

Водещата и писател Мира Добрева стана поредната известна жертва на цинична измама, създадена с помощта на изкуствен интелект.

В мрежата от известно време циркулира фалшиво видео, в което фалшивата версия на Мира Добрева рекламира съмнително хапче, което уж лекува огромен корем, болки в ставите, задух и високо кръвно.

„Това е фалшиво, невярно и противно! AI генериран образ и глас прави реклама на лекарство с моето име и лице. Моля ви, не се връзвайте!“ – предупреди възмутена Мира Добрева в личния си профил, като споделя и самото видео.

Кадрите от фалшивата реклама буквално взривиха интернет. Видеото показва изкуствено създадено нейно копие, което разказва сърцераздирателна история за здравословни проблеми и "чудодейния" метод, който уж ги решава.

„Пълни измишльотини!“, отсече Мира, след като разкри оригиналния клип на измамниците. Според журналистката това е зловещ пример за това какво може да направи изкуственият интелект в ръцете на безскрупулни хора.

Феновете ѝ не останаха безразлични – в коментарите заваляха гневни реакции и подкрепа. „Това е подигравка с личността и доверието“, пишат потребители, докато други отбелязват, че трябва да има закон срещу подобни измами, защото се срещат все по-често и то все с известни личности.