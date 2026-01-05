Новини
Любо Киров е замесен в онлайн измама

5 Януари, 2026

  • любо киров-
  • измама-
  • профил

Нагъл фалшив профил в Инстаграм без свян се представя за него

Любо Киров е замесен в онлайн измама - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Популярният певец Любо Киров вдигна тревога и разтърси социалните мрежи, след като разкри нагъл фалшив профил в Инстаграм, който без свян се представя за него. Изпълнителят не остана безучастен и реагира светкавично, за да предпази феновете си от евентуални измами и злоупотреби, пише marica.bg.

В серия от сторита Любо показа ясно въпросната страница, като я обозначи с големи букви като ФАЛШИВА. Той категорично подчерта, че профилът няма нищо общо с официалните му канали и че зад него не стои нито той, нито неговият екип. Певецът призова последователите си масово да докладват страницата, за да бъде свалена възможно най-бързо.

Любо Киров е замесен в онлайн измама

По думите на изпълнителя подобни фалшиви профили често се използват за подвеждане на фенове, изпращане на съмнителни съобщения, обещания за награди или дори искане на пари. Любо бе категоричен, че никога не пише лично от неофициални акаунти и не иска лични данни или финансови услуги.

Феновете реагираха мигновено и заляха коментарите с подкрепа, като много от тях споделиха, че вече са се сблъсквали с подобни измами. С този ход Любо Киров още веднъж доказа, че държи на хората, които го следват, и не подценява опасностите, които дебнат в онлайн пространството.


