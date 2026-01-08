Новини
Мира Добрева започва поредица с над 50 интервюта „Столетниците“

8 Януари, 2026

Поредицата започва да се излъчва на 11 януари по БНТ2

Снимки: БНТ
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

От 11 януари, всяка неделя от 16:00 ч. по БНТ 2 гледайте документалната поредица на Мира Добрева – „Столетниците“, която включва над 50 интервюта и дава възможност на зрителите да се запознаят с вдъхновяващи житейски истории на хора с опит и мъдрост.

Телевизионен водещ, автор на предавания, документални филми и книги, Мира Добрева е единственият в света телевизионен журналист с документална поредица за столетниците – дългогодишната рубрика „Столетниците на България“, част от предаването „Отблизо с Мира“ по БНТ. До този момент тя има срещи със 150 столетници от Балканския полуостров и Синята зона о-в Сардиния.

Мира Добрева е носител на Националната журналистическа награда „Съба Вазова“, както и на множество награди за работата си като документалист, два пъти е „Жена на годината“, получавала е наградите „Достойна българка“, „Най-обичана жена на България“.

Има призове в категория „Културно наследство и национални ценности“ и „Популяризиране на българската култура и история“. Отличена е със специалната награда на Съюза на българските журналисти в категория „Телевизионна журналистика“.


  • 1 Дракула

    0 0 Отговор
    От сто години прави интервюта със столетници.

    12:33 08.01.2026