Доли Партън успокои феновете си: Не умирам, работя здраво! (ВИДЕО)

9 Октомври, 2025 13:31 496 3

Певицата пусна видео, с което да успокои напрежението около притесненията, че се бори с тежки здравословни проблеми

Доли Партън успокои феновете си: Не умирам, работя здраво! (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската кънтри легенда Доли Партън сложи край на слуховете за здравето си, след като тревожен пост на нейната сестра Фрида предизвика паника в социалните мрежи. Във видео, публикувано в Инстаграм профила ѝ, 79-годишната певица се появи сияеща и в отлично настроение, уверявайки феновете, че няма място за притеснение.

„Знам, че всички мислят, че съм по-болна, отколкото съм всъщност. Изглеждам ли болна? Работя здраво!“ – заяви усмихнато Доли във видео, заснето по време на репетиции в легендарната зала Grand Ole Opry в Нешвил.

Появата ѝ дойде ден след като сестра ѝ Фрида Партън публикува във Facebook съобщение, с което призова феновете да се молят за здравето на Доли – пост, който мигновено предизвика бурна реакция и лавина от спекулации за тежко заболяване. Няколко часа по-късно Фрида се извини публично, като поясни, че „не е искала да плаши никого“, а просто е изразила тревога като „по-малка сестра, която се моли за голямата си сестра“.

Във видеото Доли Партън откровено призна, че е пропуснала свое участие в тематичния си парк Dollywood заради проблем с камъни в бъбреците. „Просто не се грижех достатъчно за себе си напоследък,“ сподели певицата и добави, че това е било резултат от тежкия период след смъртта на съпруга ѝ Карл Дийн по-рано тази година. „Когато най-накрая отидох на лекар, те ми казаха – трябва да оправим това и онова. Нищо сериозно, но трябваше да отменя някои неща,“ обясни звездата, демонстрирайки типичното си чувство за хумор.

Певицата дори се пошегува с фалшива AI снимка, която наскоро обиколи интернет и на която тя и колежката ѝ Риба Макинтайър бяха изобразени „на смъртното си легло“. „Изглеждахме така, сякаш и двете трябва да ни погребат!“, разсмя се Доли, подчертавайки, че фалшивите новини около нея „понякога са по-драматични от самите кънтри балади“.

Доли Партън увери феновете, че не смята да се оттегля от сцената и че вече се чувства много по-добре. „Не съм готова да умирам! Бог още не е приключил с мен – а и аз не съм приключила с работата си!“, каза тя, предизвиквайки хиляди позитивни реакции в социалните мрежи.

Според People, Доли Партън е отложила серията си концерти в Лас Вегас, първоначално планирани за края на тази година, за септември 2026 г., за да се възстанови напълно. Междувременно певицата продължава да работи по нов музикален проект и по предстоящия филм за Netflix, посветен на нейния живот и кариера.

Феновете по цял свят заляха социалните мрежи с послания на подкрепа, изпращайки любов и пожелания за бързо възстановяване. „Светът не е готов да се сбогува с дамата на Jolene“, написа потребител в X (бивш Twitter), а друг добави: „Доли е символ на сила, доброта и вечна усмивка – тя не просто пее, тя ни кара да вярваме в доброто.“


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Какво работи?

    1 1 Отговор
    Копае си дупка сигурно?!?

    13:36 09.10.2025

  • 2 шири

    3 0 Отговор
    Кака Доли има приятен глас и много хубаво пее. Израстнали сме с песните й.

    13:43 09.10.2025

  • 3 РАДВАМ СЕ

    0 0 Отговор
    Но сестрата озаоти

    14:31 09.10.2025