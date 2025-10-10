Новини
Анджелина Джоли атакува Брад Пит с ново дело за 33 000 долара

10 Октомври, 2025

Сумата е за съдебни разноски

Анджелина Джоли атакува Брад Пит с ново дело за 33 000 долара - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Анджелина Джоли предложи обширно свидетелство пред Висшия съд в Лос Анджелис във връзка с продължаващия съдебен спор за френската имотна собственост Шато Миравал, описвайки развода ѝ с Брад Пит като „емоционално труден“ за себе си и децата им. Спорът с бившия ѝ партньор въвлече и искове за предаване на лични съобщения във връзка с контрола над имота.

В документа, подаден в понеделник, Джоли заявява, че след подаването на молба за развод е изтеглила претенциите си към фамилните им жилища в Лос Анджелис и Миравал, предлагайки на Пит контрол и право на обитаване — без обезщетение — с надеждата това да успокои отношенията им в следствие на тежкия ход на раздялата. Тя твърди, че оттогава нито тя, нито децата ѝ са стъпвали в Миравал, посочвайки връзката на имота с болезнените събития, довели до развода.

Анджелина Джоли уточнява, че в началото е наела временен дом за себе си и децата, докато търси по-дългосрочно решение. Тя твърди, че е отказвала работа за около две години, за да може да се концентрира върху грижата за децата и тяхното емоционално възстановяване, като спестяванията ѝ били „обвързани с Миравал“. Според нея тя не е искала обезщетение или издръжка от Пит и системата я принудила да приеме заем от него с лихва, за да се уреди жилищно становище за семейството.

В документа Анджелина иска от Брад Пит да покрие съдебните разноски в размер на 33 000 долара, свързани с отговора на искането му да ѝ бъдат предоставени лични съобщения. Адвокатите ѝ заявяват, че тя е молила Пит да оттегли това искане, предупреждавайки го, че в случай на отказ ще настоява той да покрие нейните адвокатски хонорари.

От своя страна Пит води съдебен спор за продадения дял на Джоли в Миравал, твърдейки, че продажбата към подразделението на Stoli Group е била извършена без негово съгласие, в нарушение на техни споразумения. Анджелина Джоли твърди, че не се е нуждаела от разрешението му, като подчертава, че е вложила средствата си в имота.

Освен това актьорът е поискал разкриване на множество декларации за неразгласяване (NDA) в рамките на спора, като съдебно решение вече е постановило тя да предаде документи за период от осем години, които се считат за релевантни за разглеждането на мотивите и правните основания.

По-рано съдия отказа молбата на Джоли да отхвърли иска на Пит, позволявайки делото да продължи и да влезе в съдебна фаза.

Според източници близки до Брад, продажбата на дяла от Миравал била предприета от Джоли с цел да нанесе удар по него, като се твърди, че тя е игнорирала първото им право по споразумение и е пренебрегнала техните договорки.

Анджелина Джоли описва Миравал като един от първите големи съвместни проекти между тях — място, където са се оженили, където е прекарала част от бременността си, и място, от което са се върнали с близнаците след раждането им в болница. Тя посочва, че внезапната загуба на този дом и спомените, които той носи, е нанесла тежест върху семейството и особено върху децата, чиито ежедневие е било нарушено рязко.

Анджелина също твърди, че Брад Пит е настоявал за включване на NDA като условие за придобиване на нейния дял, с което според нея се е опитал да я задължи към мълчание относно събитията, довели до развода.

Сблъсъкът между личната и бизнес страна на брака остава централна тема в делото. Текущата фаза на спора засега се съсредоточава върху съдебна процедура за документиране, искане за разкриване и обосноваване на финансовите претенции от двете страни.




