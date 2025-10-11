Големи холивудски звезди отбелязаха "деня на Мартин Скорсезе" с биографичен филм за режисьора

Известният нюйоркски клуб Polo Bar, собственост на Ралф Лорън, се превърна в сцена на частно празненство в чест на Мартин Скорсезе, на което присъстваха Робърт де Ниро, Джоди Фостър и други известни лица.

Събитието се организира във връзка с премиерата на петсерийния документален филм Mr. Scorsese на Ребека Милър, който дебютира на 17 октомври в платформата Apple TV+. Част от шоуто на фестивала в Ню Йорк включваше прожекция и дискусия за творчеството и живота на легендарния режисьор.

Back stage after the #NYFF63 world premiere of MR. SCORSESE with the legendary director himself, joined by Rebecca Miller, Daniel Day-Lewis, Robert De Niro, Josh Safdie, and more! pic.twitter.com/LJEPRLDKOG — New York Film Festival (@TheNYFF) October 5, 2025

След прожекцията Rolex организира вечеря в Polo Bar, на която Скорсезе бе център на внимание, придружен от семейството си и близки сътрудници. Сред гостите бяха Де Ниро, Фостър, музикантът „Малкия“ Стивън Ван Зандт, сценаристи и продуценти, както и други фигури от филмовия елит.

The filmmaker. The legacy. The story behind it all.#MrScorsese — October 17 on Apple TV+ pic.twitter.com/bhAqYUNOK9 — Apple TV (@AppleTV) October 1, 2025

Документалната поредица Mr. Scorsese обединява интервюта с Леонардо Ди Каприо, Марго Роби, Даниел Дей Луис, Стивън Спилбърг, Шарън Стоун, Кейт Бланшет и други, като проследява пътя на Мартин Скорсезе от студентските му години до неговата съвременна кинематографска позиция.

По време на вечерята Скорсезе се настани между Робърт Де Ниро и други ключови фигури, докато гостите наслаждаваха атмосферата и дискусиите за неговото наследство.