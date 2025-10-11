Новини
Обвиниха известен диджей, работил с Пи Диди и Джей Зи, в серия от изнасилвания

11 Октомври, 2025 17:42 672 5

Тим Уестууд е обвинен, че е посегнал на 7 жени по време на кариерата си

Обвиниха известен диджей, работил с Пи Диди и Джей Зи, в серия от изнасилвания - 1
Снимки: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британският диджей Тим Уестууд, известен със сътрудничествата си с Джей Зи и Пи Диди и с дългогодишната си кариера в BBC Radio 1, бе официално обвинен в серия от сексуални престъпления, обхващащи период от над три десетилетия.

68-годишният Уестууд е изправен пред четири обвинения в изнасилване, девет в непристойно посегателство и две в сексуално посегателство, извършени между 1983 и 2016 г. Обвиненията са повдигнати от британската прокуратура след продължително полицейско разследване.

Снимки: Shutterstock

Най-старото предполагаемо престъпление датира от 1983 г., когато 17-годишно момиче твърди, че е било обект на непристойно посегателство във Фулъм, Лондон. През 1986 г. жена на около 20 години също съобщава за нападение в района на Воксхол. Между 1995 и 1996 г. друга млада жена, тогава на 17–18 години, твърди, че е била изнасилена и сексуално нападната в централната част на Лондон. През 2000–2001 г. е регистриран подобен случай, а през 2010 г. се съобщава за две нападения – едно в Лондон и едно в град Страуд. Последното обвинение е от 2016 г., когато 20-годишна жена твърди, че е била нападната в района на Финчли.

Уестууд трябва да се яви пред съда в Уестминстър на 11 ноември 2025 г. Според прокуратурата обвиненията са повдигнати след „обстойна оценка на доказателства, събрани в продължение на няколкогодишно полицейско разследване“.

Диджеят, който е смятан за ключова фигура в популяризирането на хип-хопа във Великобритания през 90-те години, отрича всички обвинения. През 2022 г. BBC и вестник The Guardian публикуваха разследване, в което бивши колежки и фенки го обвиниха в сексуално насилие и „хищническо поведение“. Уестууд определи твърденията като „напълно неверни“.

През февруари 2025 г. независим доклад, изготвен от адвокатката Джема Уайт KC, установи, че BBC е пропуснала да реагира адекватно на множество сигнали за поведението му, получени по време на неговата служба в радиото. В доклада са включени свидетелства на над 120 души, част от които описват случаи на сексуален тормоз и злоупотреба с влияние.

Тим Уестууд, син на бившия англикански епископ на Питърбъроу, започва кариерата си като радиоводещ през 1980-те и бързо се превръща в едно от най-разпознаваемите лица на британската музикална сцена. Той е известен и като водещ на телевизионното предаване Pimp My Ride UK по MTV.

Случаят му се вписва в серия от дела във Великобритания срещу известни обществени фигури, обвинени в сексуални посегателства, извършени преди десетилетия.


  • 1 Тоя па

    5 0 Отговор
    Ждрольо и коза не може да изнасили! Явно е захлебил и женските ще го скубят!

    17:47 11.10.2025

  • 3 Дебил

    3 0 Отговор
    И мене ме изпраскаха през Балканската война...

    17:51 11.10.2025

  • 4 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Сетили се пак след 20 години и кусур че каквото е търсила малката л@@@@@@ че някой е говорил непристойно и я е опипваш ,та питам аз и отговор не искам какво е търсила покрай тях

    17:55 11.10.2025

  • 5 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Еб аната през 1983 год е закъсняла само с 42 години да си спомни за преживяното платено като по филмите удоволствие

    18:15 11.10.2025