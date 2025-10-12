Меган Маркъл показа невиждани досега СНИМКИ на дъщеря си Лилибет

Херцогинята на Съсекс Меган Маркъл отпразнува Международния ден на момичето с лично послание, посветено на 4-годишната ѝ дъщеря принцеса Лилибет.

„На всички момичета – този свят е ваш,“ написа Маркъл в публикация в Instagram в събота. „Правете всичко възможно, за да защитите правата си, използвайте гласа си, подкрепяйте се взаимно. Ние ще правим същото за вас. Това е ваше право и наша отговорност.“

„Напред, момиче! Честит Международен ден на момичето,“ добави 44-годишната херцогиня.

Публикацията беше придружена от снимка и кратко видео с участието на малката Лилибет. На снимката Маркъл е облечена в бяла риза и панталон, държейки дъщеря си за ръка, докато двете гледат към поток. Лилибет е облечена изцяло в розово и носи малка чантичка в същия цвят, а червената ѝ коса е прибрана в небрежна опашка. Във видеото детето тича в двора на семейния дом.

Херцогинята сподели същите кадри и в Instagram Stories, като добави надпис: „Честит Международен ден на момичето.“

Публикацията идва само ден след съвместната поява на Меган и съпруга ѝ принц Хари на гала вечерта на организацията Project Healthy Minds в Ню Йорк. Двамата се появиха на червения килим с координирани черни костюми — Меган в сако Armani с дълбоко деколте и златно колие, а Хари в класически черен костюм с вратовръзка.

По време на събитието херцозите на Съсекс получиха наградата „Хуманитаристи на годината“ за дейността си чрез фондация Archewell, насочена към създаване на по-безопасна онлайн среда за деца и младежи.

В изявление, направено преди церемонията, двойката подчерта: „Като родители ние сме дълбоко развълнувани от историите, които чуваме, и се чувстваме честни да подкрепим тези каузи. Гордеем се, че сме дългогодишни партньори на Project Healthy Minds в усилията да осветим една от най-важните теми на нашето време.“

Меган и Хари, които отглеждат двете си деца – принц Арчи (6 г.) и принцеса Лилибет (4 г.) – в Калифорния, продължават активно да се ангажират с проекти, свързани с психичното здраве, родителството и дигиталната безопасност.