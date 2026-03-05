Новини
Росица Пейчева стана баба за пръв път

5 Март, 2026 12:59 1 146 6

  • росица пейчева-
  • народна певица-
  • баба-
  • внуче-
  • момиче

Първото внуче на народната певица е момиченце

Росица Пейчева стана баба за пръв път - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Народната певица Росица Пейчева стана баба. В 22.26 на 2 март дъщеря ѝ Мироана роди първото си дете. Бебето е момиченце, а родителите са избрали името Лора. Бебето проплакало в столичната МБАЛ "Надежда". Щастливите родители благодарят на екипа на д-р Станева и д-р Личева, информира Марица.

Певицата сподели емоционалната новината и призна, че няма по-голямо щастие от това да видиш децата на своите деца.

"Моето пораснало момиченце Мироанка роди своята първородна рожба, момиченце на име Лора! Честито мили мои деца, да ни е честита малката хубавица! Жива, здравичка да ни е и с много късмет! На мама Мироанка бързо възстановяване! Плача неистово… Не намирам думи повече - Велико Щастие е да даде Господ живот, да видиш децата на своите деца! Амин! Да Бъде! Благодаря! Благодаря! Благодаря!“, написа изпълнителката.

Росица Пейчева е майка на три деца – 30-годишната Мироана и двама сина. Единият е на 26 години, а най-малкият – Георги, се роди преди по-малко от две години.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 На дядо си Миро или на баба си Анка?

    8 1 Отговор
    Що за простотия,ни е риба ни е рак.

    13:05 05.03.2026

  • 2 Един шофьор

    6 2 Отговор
    Майката Роси е по хубава!

    13:09 05.03.2026

  • 3 Ицо Багера

    3 0 Отговор
    В таква морална ситуация да не се окаже, че бащата на бабата и мамата е един и същ.

    13:20 05.03.2026

  • 4 ГЪДЮ ГЪДЕВ ОТ БАНКЯ

    2 0 Отговор
    ПРЕДПОЧИТАМ БАБА РОСИ НА ГРЕХОМЕРА.

    13:53 05.03.2026

  • 5 И двете

    1 1 Отговор
    дедо попе.

    13:56 05.03.2026

  • 6 Сила

    2 1 Отговор
    Какви са тия турбо фолк стринки и чобанин с шукаритетни цървулета ....??! Нема такъв провинциален поп фолк кич и текезесарски лайф стайлинг ....

    14:13 05.03.2026