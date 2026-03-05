Росица Пейчева стана баба за пръв път

Народната певица Росица Пейчева стана баба. В 22.26 на 2 март дъщеря ѝ Мироана роди първото си дете. Бебето е момиченце, а родителите са избрали името Лора. Бебето проплакало в столичната МБАЛ "Надежда". Щастливите родители благодарят на екипа на д-р Станева и д-р Личева, информира Марица.

Певицата сподели емоционалната новината и призна, че няма по-голямо щастие от това да видиш децата на своите деца.

"Моето пораснало момиченце Мироанка роди своята първородна рожба, момиченце на име Лора! Честито мили мои деца, да ни е честита малката хубавица! Жива, здравичка да ни е и с много късмет! На мама Мироанка бързо възстановяване! Плача неистово… Не намирам думи повече - Велико Щастие е да даде Господ живот, да видиш децата на своите деца! Амин! Да Бъде! Благодаря! Благодаря! Благодаря!“, написа изпълнителката.

Росица Пейчева е майка на три деца – 30-годишната Мироана и двама сина. Единият е на 26 години, а най-малкият – Георги, се роди преди по-малко от две години.