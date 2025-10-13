100 години от рождението на Маргарет Тачър: 10 любопитни факта за Желязната лейди

Дръзка, непоколебима и непреклонна. Уверена, смела и амбициозна. Тя е първата жена премиер и най-дълго управлявалият министър-председател в историята на Великобритания, пише 10te.bg.

Носителка е на Ордена на жартиера, Ордена за заслуги, Ордена на Свети Йоан. Член на Тайния съвет на монарха и почетен член на Кралското дружество по химия.

Тя е Маргарет Тачър, а любопитното от нейния живот ще разберете, ако продължите да четете.

1. Раждането

Маргарет Хилда Робъртс е родена на 13 октомври 1925 година в град Грантъм, в графство Линкълншър, Източна Англия. Тя е втората дъщеря на Алфред и Беатрис Робъртс. Баща ѝ е бакалин, а майка ѝ – шивачка. Алфред е собственик на две бакалии и е със силни религиозни пристрастия спрямо Методистката църква. Той участва в местната политика и служи като член на градския съвет. Освен това е и мирянски проповедник, а за кратко дори и кмет на Грантъм.

2. Битът

Въпреки че е успешен бакалия с два магазина, Алфред е изключително пестелив. Той избира да живее заедно със семейството си над един от своите магазини, на третия етаж от тухлена сграда, в малък апартамент без вътрешна тоалетна или топла вода. Любимите му фрази са, че никога не трябва да се губи дори минута и че не трябва да се харчат пари излишно. Маргарет и сестра ѝ – Мюриъл работят при баща си през свободното си време, а родителите им никога не почиват заедно, за да може магазините да са винаги отворени.

3. Сладоледът

През 1947 година Тачър получава диплома за бакалавър и започва научна работа като химик в Колчестър. Помага за развитието на метод за съхранение на сладолед и е част от екипа, който остава в историята със създаването на първия замразен сладолед.

4. Семейството

Маргарет се жени за 10 години по-възрастния бизнесмен с един развод, пенсиониран майор, любител на чашката и със славата на лентяй – Денис Тачър. Баща ѝ не одобрява избраника на дъщеря си, а майка ѝ и сестра ѝ като че ли не са доволни от избора на Денис. Въпреки това, двамата сключват брак през 1951 година. През август 1953 година се раждат техните близнаци Марк и Каръл. Денис Тачър умира на 26 юни 2003 година. На погребението му хората за първи път виждат сълзите на Маргарет.

5. Прозвището

Маргарет Тачър често е подигравана и наричана с какви ли не прякори. Сред тях са: “Великата слоница”, “Кокошката Атила”, “Дъщерята на бакалина”, “Крадлата на млякото” или простичкото “Маги”. Но прозвището, с което остава най-известна в историята, е “Желязната лейди”. Получава го през 1976 година след своя критична реч относно политиката на Съветския съюз. Тогава вестникът на Министерството на отбраната на СССР “Червена звезда” я нарича така и чрез радио “Москва” това прозвище става достояние на целия свят.

6. Диетата

В apхивa нa Mapгapeт Taчъp e зaпaзeнa машинописна разпечатка нa cпeциaлнa диeтa c пpeдyпpeждeниeто, чe тя нe тpябвa дa тpae пoвeчe oт двe ceдмици. 14 дни пpeди пapлaмeнтapнитe избopи пpeз 1979 година, Taчъp решава, чe тpябвa дa изглeждa пo-дoбpe и cвaля пoчти 10 килoгpaмa. “Избopнaта диeтa” нa лидepa нa Koнcepвaтивнaтa пapтия ce ocнoвaвa нa яйцa и гpeйпфpyти. Вceки дeн тя зaкусва c някoлкo яйцa и гpeйпфpyт плюc чepнo кaфe или чaй. Обядът cъщo включва гpeйпфpyт, който може да бъде заменен със спанак или домат, и двe яйцa. Вечерята често бива пропускана, но в случаите, когато я има, се състои от пържола, извара и зеленчуци.

7. Атентатът

На 12 октомври 1984 година в “Гранд Хотел” в Брайтън е извършен терористичен акт от Ирландската републиканска армия. Неговата цел е Маргарет Тачър, която отсяда в хотела за участие в годишната конференция на Консервативната партия. Бомбата е взривена в 2:54 часа сутринта, когато Тачър е в апартамента си. По това време тя и личният ѝ секретар завършват работата върху речта, която трябва да изнесе пред конференцията. Детонацията и ударната вълна разрушават банята, прозорците излитат навън, таванът пропада. Холът и спалнята обаче не са сериозно увредени и Тачър и нейният съпруг Денис не са наранени. Веднага след експлозията, под охрана, те са съпроводени до полицейска квартира в Съсекс. Бомбата не успява да убие Маргарет Тачър, нито някой от министрите от правителството. Атентатът обаче отнема живота на 5 души, 34 са приети в болница с различни наранявания, но успяват да се възстановят от своите травми.

8. Чантата

Чантата е любимият дамски аксесоар на госпожа Тачър. И то една конкретна и много специална черна – лачена чанта на “Asprey” с правоъгълна форма. Тя не се разделя с този си аксесоар в продължение на няколко години и той се превръща в неизменна част от образа ѝ. Намира чантата си за “единственото сигурно място на „Даунинг стрийт“ 10”, а министрите от кабинета ѝ се отнасят към нея с такова страхопочитание, както към Желязната лейди.

9. Прическата

Едно от най-разпознаваемите и непроменени неща във визията на Желязната лейди остава нейната емблематична прическа. Късата ѝ прическа с леки къдрци, създаващи обем е включена в петте най-знакови фризури от последните петдесет години. Тачър винаги е била загрижена за две неща, независимо къде се намира по света – едното било костюмът ѝ винаги да е идеално изгладен, а второто -косата ѝ да изглежда безупречно. В Лондон и за двете неща се грижат специално назначени хора. Преди пътуванията си винаги се свързвала предварително със служители на британските посолства в съответната държава, с молба да открият най-добрия местен фризьор. Неговата задача била с термо ролките, които Тачър носела със себе си, да постигне необходимия обем в прическата ѝ.

10. Смъртта

След няколко прекарани мозъчни инсулта Маргарет Тачър умира на 8 април 2013 година на 87-годишна възраст, в хотел “Риц” в Лондон. Изпратена е с церемониално погребение с пълни военни почести и църковна служба в катедралата “Сейнт Пол” в Лондон. Съгласно волята ѝ тялото ѝ не е изложено за поклонение. Тя оставя в завещанието си изрични инструкции някои официалностти да се пропуснат като така спестява на държавата си 800 000 паунда.